Donna Vekić i treći put u Miamiju izgubila od fatalne Čehinje; Petra Kvitova slavila je nakon 99 minuta borbe

Najbolja hrvatska tenisačica, 26-godišnja Osječanka Donna Vekić, po četvrti put u karijeri nije uspjela proći 3. kolo na WTA 1000 turniru u Miamiju, a glavni krivac za to je Čehinja Petra Kvitova koja je u nedjelju nadigrala Hrvaticu 6-4, 7-6 (3) za 99 minuta igre

Bio je to ukupno peti dvoboj Donne Vekić i danas 12. tenisačice svijeta, u kojem je 33-godišnja Čehinja došla do četvrte pobjede, a treće u njihovim mečevima na Miami Openu. I sva tri puta je to bio meč trećeg kola (2014., 2019. i 2023.).