Đokoviću ističe milijunski ugovor

Suradnja s Lacosteom traje od 2017. godine i bila je izuzetno uspješna, budući da je srpski tenisač tijekom tog razdoblja osvojio čak 12 Grand Slam naslova. Iako se produljenje suradnje čini kao logičan korak, postoje naznake da bi ipak moglo doći do promjene.

Posljednje produljenje ugovora s Lacosteom dogodilo se 2021. godine, kad je potpisana četverogodišnja suradnja vrijedna oko deset milijuna eura. Đokoviću je to jedan od najunosnijih sponzorskih ugovora u karijeri, budući da je prilikom potpisivanja prvog petogodišnjeg ugovora s Lacosteom 2017. godine zarađivao oko 9,4 milijuna eura godišnje.

Ipak, sam Đoković nije skrivao određeno nezadovoljstvo odnosom sponzora. Tijekom prošlogodišnjeg Wimbledona otvoreno je kritizirao Lacoste zbog loše dostupnosti opreme s njegovim potpisom.

'Nisam zadovoljan načinom na koji moj sponzor radi na mojoj marketinškoj promociji i to me frustrira. Posljednjih godina mnogi žele moje proizvode, ali ih ne mogu pronaći u trgovinama moga sponzora. Situacija se malo popravila, no još uvijek nisam zadovoljan jer smatram da stvari mogu biti puno bolje. Nadam se da će moj sponzor povećati dostupnost i kvalitetu mojih proizvoda, kako bi ih ljudi mogli pronaći jer sam popularan diljem svijeta', izjavio je tada Đoković.

Tijekom karijere Đoković je imao dinamične odnose sa svojim sponzorima. Najprije je surađivao s Adidasom (2007.-2009.), potom s brendom Sergio Tacchini (2010.-2012.), a zatim s japanskom tvrtkom Uniqlo (2012.-2016.), s kojom je osvojio sedam Grand Slam naslova.

S dolaskom Lacostea uslijedilo je najtrofejnije razdoblje Đokovićeve karijere, ali i dalje ostaje pitanje hoće li se ova suradnja nastaviti i nakon 2024. godine. Kako se Novak polako približava završnoj fazi karijere, njegov izbor sponzora dobit će ne samo simbolički već i značajan tržišni značaj.

Odluka o nastavku suradnje s Lacosteom ili prelasku na novi brend neće ovisiti samo o sportskim rezultatima, već i o tome koliko će neka tvrtka biti spremna pratiti Novakove vrijednosti i potrebe – kako na terenu, tako i izvan njega.