Đokovićevo emotivno pismo koje svaka osoba koja želi uspjeti jednostavno mora pročitati

Najbolji srpski tenisač Novak Đoković, koji je prije nekoliko dana u New Yorku osvojio svoj 14. Grand slam naslov čime se upisao u povijest, obratio se putem društvenih mreža svojim navijačima na rijetko viđen i vrlo emotivan način

'Prije nego što podijelim s vama moja razmišljanja na temu proteklih nekoliko uspješnih mjeseci, želio bih da vam se zahvalim na cijeloj podršci i bodrenju u trenucima kada su dobri rezultati izostajali.

Puno ste mi značili i hvala vam!

Često koristimo riječ neVJEROjantno da opišemo velike uspjehe. Meni ta riječ nekako u potpunosti poništava baš ono što taj uspjeh i čini toliko velikim. VJERA u sebe, u svoje sposobnosti, snagu i istrajnost. Mene je VJERA da mogu i da je to moj put nosila korak dalje i u trenucima kada sam najviše sumnjao, posrtao i patio. Taj put svako mora proći prije ili kasnije, a opiranje samo odlaže napredak. Mnogi su mi dali svoje mišljenje i savjet, ne mogu reći kako ih nisam čuo, da me to nije zbunilo... kad jest. Ali VJERA me je držala na pravom putu.

Postoji nekoliko lekcija koje mogu podijeliti s vama, a koje sam naučio u proteklih nekoliko mjeseci. NeVJEROjatno ne postoji. Ne postoje granice. Ono što vidiš i zamisliš u glavi, to stvaraš u životu. Kada na sve izazove odgovoriš hrabro, snažnim karakterom i samopouzdanjem - već si pobjednik, bez obzira na rezultat. Ti gradiš svoje navike, a one te korak po korak vode do tvog cilja. Idemooo! #USOpen', napisao je Đoković.