Đokovićev trener potvrdio veliku promjenu u stručnom stožeru, a onda otkrio i što misli o Goranu Ivaniševiću

Prvi tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković, još odmara na Korčuli, a ovog je petak otkazao nastup na ATP turniru iz serije 'masters 1000' u Montrealu koji počinje 3. kolovoza jer smatra kako mu je potreban dodatni odmor nakon osvajanja Wimbledona.

'Sa žaljenjem moram objaviti kako sam odlučio odustati od nastupa na Rogers Cupu. Uz potporu mog tima odlučio sam svom tijelu dati duži odmor kako bi se oporavilo pije povratka turnirima', objavio je četverostruki pobjednik Canadian Opena.

Đoković je prije 12 dana osvojio Wimbledon svladavši u finalu Švicarca Rogera Federera nakon pet sati igre, a pritom je spasio i dvije meč-lopte.

Trenutno se odmara na Korčuli, što se, vjerujemo može protumačiti kao odličan izbor za punjenje baterija.

Istovremeno kad i Đoković, u Slovačkoj se oglasio i njegov prvi trener Marian Vajda.

'Nosle neuspjeha na Rolan Garrosu, svi smo bili razočarani. Zato je sastav stručnog stožera doživio promjene. Dosadašnji kondicijski trener Gebhard Phil-Gritsch je nakon višegodišnje suradnje prestao biti dio Novakove ekipe i uskoro ćemo mu naći zamjenu', rekao je Vajda.

Sa Srbinom je, u međuvremenu, na Wimbeldonu surađivao Goran Ivanišević.

'Na dolazak Ivaniševića gledam pozitivno. Prije početka Wimbledona bilo je neophodno podići atmoferu i njegov angažman je sigurno pravi korak u tom smjeru. Goran je donio novu energiju. Mi se odlično razumijmo, imamo sličan slavenski mentalitet. On je dobra osoba, skroman i uvijek dobro raspoložen', dodao je Vajda.

Naravno, iz toga se može zaključiti kako bi Ivanišević i dalje mogao biti uz Đokovića, no dok to i ne bude službeno potvrđeno, to su sve samo nagađanja.