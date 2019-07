Đoković i Nadal mogli su biti stanovnici Umaga; trebalo im je 'samo' pokloniti luksuzne vile

Novinar HRT-a Lovorko Magdić u Umagu je razgovarao s bivšim direktorom umaškog turnira Slavkom Rasbergerom, koji je to bio prvih 20 godina (1990.-2009.), a kojemu je prošloga tjedna uručena posebna prigodna zahvalnica povodom jubilarnog 30. izdanja

'To je jedna od stvari koje nikad nisam govorio, a koja mi jako leži na srcu. Zašto? Onih godina, reći ću napamet 60-ih, na Azurnoj obali, poslije Cannesa, na jednom mjestu, koje je apsolutno lijepo, ali vjerujte, na našoj obali ima barem 15 puno ljepših mjesta nego što je to, jedna plavuša odlučila je tamo sebi izgraditi kuću. I kad je ona tamo sagradila kuću, normalno je da su tamo navalili mnogi, jer tu se radilo o Brigitte Bardot', pričao je Rasberger za HRT i nastavio:

'I onda, zamislite čuda, nastane odjedanput od tog mjesta Saint-Tropez, svjetsko mjesto. Zašto to mene muči? Jer u jednom datom momentu dok sam bio ovdje direktor Srđan Đoković mi je predložio jednu stvar. Rekao je Slavko, ako jednu od ovih vila u Stella Marisu daš nama, obitelji Đoković, mi ćemo pet godina biti ovdje i Nole će pet godina igrati Umag. Rekao sam mu da nisam na tom nivou da ja mogu o tome odlučivati, ali mi je to bio vrlo veliki izazov i vrlo ugodan izazov', otkrio je Rasberger.

No to nije sve...

'Došao sam nakon toga na US Open i tamo me pronađe Tony Nadal, s kojim isto imam dobre odnose. Rekao mi je kako mu je Srđan pričao, a zna za te vile, i ako njima isto tako sredim onda će i oni pet godina dolaziti u Umag. Da se nekom igrom slučaja to dogodilo, ja bih gospođu Slavicu Ecclestone privolio da ona kupi treću. Onda bi mogli u Stella Marisu napraviti aveniju, aleju ili kako hoćete Đoković-Nadal-Ecclestone. Po mom uvjerenju, s nečim takvim, Umag bi barem dostigao Saint-Tropez, ako ne i prestigao', rekao je Slavko Rasberger.