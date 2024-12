Dodavanja s potpisom Luke Modrića, dokaz nogometne genijalnosti

Real je s uvjerljivih 3:0 slavio kod Girone, te s nova tri boda opet postao puno veća prijetnja Barceloni.

No, ono što hrvatske ljubitelje nogometa može posebno veseliti jest još jedna odlična izvedba Luke Modrića, koji je na terenu proveo svih 90 minuta i sudjelovao kod sva tri gola Reala

Istina, kod prvog, kojeg je zabio Bellingham, Modrić je bio s loptom tek u začetku akcije.

No, u sljedeća dva bio je - uz strijelce i centralna figura. Jer kako je kod drugog gola povukao loptu, te milimetarski proslijedio do Bellinghama, a ovaj do Tučina Gülera... Savršeno.

Baš kao što je bilo savršeno i Modrićevo proigravanje za Mbappéa, strijelca trećeg gola za Real.

A da je Modrić imao veliku večer potvrđuje i druga najbolja ocjena na utakmici, prema SofaScoreu, koji je učinak hrvatskog nogometaša nagradio s ocjenom 8,4. Za desetinku je bolji bio tek Jude Bellingham (8,5).