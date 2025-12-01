Dobivao je mrvice, ali zabio je važan gol, a onda se pred Boysima 'slomio' i zaplakao

Strijelac za Dinamovo vodstvo 1:0 bio je Bakrar.

Nastavio je Dinamo s dominacijom, ali dogodio mu se problem kada je isključen Stojković.

Ptom se ozlijedio i Hxha, a u 88. minuti umjesto njega na teren je ušao Marko Soldo, igrač koji je u dosadašnjem dijelu prvenstva igrao u tri utakmice, odnosno proveo na terenu tek osam minuta.

Međuti, ovog ponedjeljak upsio je zabiti svj prvijenac za Dinamo, a nakon što su igrači stigli pred Boyse, Soldo je pustio suzu.

Ma ima u ovome Dinamu krvi, što je pokazala i večerašnja utakmica, kao i emocije pojedinaca nakon nje. Marko, da nije pošten i da nije podnio neke stvari, sigurno mu se večeras ne bi ovako vratilo, uz video na stranici talkdinamo, opisan je taj Soldin izljev emocija.