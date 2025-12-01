PUNO EMOCIJA

Dobivao je mrvice, ali zabio je važan gol, a onda se pred Boysima 'slomio' i zaplakao

S.Š.

01.12.2025 u 22:13

Marko Soldo (u sredini) slavi svoj gol
Marko Soldo (u sredini) slavi svoj gol Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Bionic
Reading

Dinamo je nakon teškog poraza (k)od Lillea, s velikom dozm respekta stigao u Veliku Goricu na noge Gorici. I tek na kraju prvog dijela, gosti su iz svog prvog udarca stigli u vodstvo

Strijelac za Dinamovo vodstvo 1:0 bio je Bakrar.

Nastavio je Dinamo s dominacijom, ali dogodio mu se problem kada je isključen Stojković.

Ptom se ozlijedio i Hxha, a u 88. minuti umjesto njega na teren je ušao Marko Soldo, igrač koji je u dosadašnjem dijelu prvenstva igrao u tri utakmice, odnosno proveo na terenu tek osam minuta.

Međuti, ovog ponedjeljak upsio je zabiti svj prvijenac za Dinamo, a nakon što su igrači stigli pred Boyse, Soldo je pustio suzu.

Ma ima u ovome Dinamu krvi, što je pokazala i večerašnja utakmica, kao i emocije pojedinaca nakon nje. Marko, da nije pošten i da nije podnio neke stvari, sigurno mu se večeras ne bi ovako vratilo, uz video na stranici talkdinamo, opisan je taj Soldin izljev emocija.

Gorica - Dinamo 0:2 (sažetak, 15. kolo SHNL-a) Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SHNL

SHNL

Pojavila se informacija da je Hajduk zvao Carevića; evo što on kaže o tome
GLAVOBOLJA ZA TRENERA

GLAVOBOLJA ZA TRENERA

Ogromni problemi za Dinamo pred derbi s Hajdukom! Pogledajte kako je najbolji igrač na nosilima napustio travnjak
(NE)USPJEH PRVAKA

(NE)USPJEH PRVAKA

Modrić potpisao za Real i zatekao Ronalda na stolu za masažu; evo što mu je Portugalac rekao

najpopularnije

Još vijesti