Djed Ivan i baka Marija 1897. napustili Hrvatsku, a danas SAD njihova unuka slavi kao najvećeg ikada

Prošlog vikenda momčad New England Patriotsa osvojila je svoj šesti Super Bowl te je tako postala najtrofejnija NFL momčad svih vremena. No ako se gledaju samo trofeji osvojeni u 21. stoljeću, tada je momčad američkog nogometa New England Patriots, koju godinama uspješno vodi trener hrvatskog podrijetla Bill Belichick, najuspješniji sportski kolektiv u sva četiri glavna američka profesionalna sporta

Podatak kako su New England Patriotsi u 21. stoljeću uspješniji od košarkaša Los Angeles Lakersa, koji su osvojili pet naslova prvaka te su odavno prestigli košarkaše San Antonio Spursa i bejzbolsku momčad Boston Red Sox, dovoljno govori koliko su uspješni u ovom sportu. U ovogodišnjem velikom finalu 53. Super Bowla 'zli imperij' New England Patriots slavio je 13:3 protiv Los Angeles Ramsa. Točno 98 dana nakon što je još jedna bostonska momčad, bejzbolaši Red Soxa, u finalu slavila protiv momčadi iz Los Angelesa (Dodgersa). Najkorisniji igrač Super Bowla (MVP) ovog puta nije bio najbolji quaterback svih vremena, legendarni Tom Brady, nego bradati i srčani Julius Edelman. No stručnjaci širom svijeta slažu se u jednom; pravi MVP ovogodišnjeg Super Bowla je trener Patriotsa Bill Belichick, legendarni trener čijim žilama teče hrvatska krv.

Uništen ponajbolji napad lige Napad LA Ramsa je sve do Super Bowla izgledao poput dobro nauljenog stroja. O njihovom mlađahnom treneru Seanu McVayu govorilo se samo u superlativima. Nitko nije mogao ni sanjati da će taj moćni stroj u 'utakmici svih utakmica' ostati na samo tri postignuta poena. Nakon utakmice trener Ramsa McVay izjavio je kako ga je Belichick nadigrao, što će priznati rijetko koji vrhunski trener. I zaista, u taktičkom remek-djelu Belichick je u potpunosti nadigrao dvostruko mlađeg suparnika. Obrana Patriotsa uništila je quaterbacka Ramsa Jareda Goffa i samo je relativno loš dan Bradyja spasio Ramse od puno težeg poraza. Ova pobjeda vjerojatno je najveći uspjeh Belichicka i može se usporediti tek s njegovim prvim osvojenim Super Bowlom. Bilo je to prije 17 godina, kad su u finalu svladali iste ove Ramse, koji su tad bili ogromni favoriti. Ovim šestim osvojenim naslovom trener hrvatskog podrijetla Belichick zacementirao je svoju poziciju na vrhu ljestvice najvećih trenera u povijesti.

Najviše naslova prvaka 1. Bill Belichick 6 (2001., 2003., 2004., 2014., 2016., 2018.)

2. George Halas 5 (1933., '40., '41., '46., '63.)

3. Vince Lombardi 5 (1961., '62., '65., '66.,'67.)

4. Chuck Noll 4 (1974., '75., '78., '79.)

5. Sedmorica trenera 3 Od Draganića do krova svijeta Patriotsi su svojom dugogodišnjom dominacijom postali 'zli imperij' i većina SAD-a u ovom je Super Bowlu navijala protiv njih. No za razliku od SAD-a, u Hrvatskoj je većina ljudi bila za Patriotse, uključujući velikog navijača Patriotsa te bivšeg košarkaša Boston Celticsa Dina Rađu, koji je i ovaj Super Bowl gledao uživo. Glavni razlog za to što su Hrvatima dragi Patriotsi upravo je 66-godišnji trener Bill Belichick. Danas većina ljudi – čak i onih koji površno prate američki nogomet - zna kako je veliki Bill hrvatskog podrijetla. Prezime Belichick je ustvari američka inačica prezimena Biličić, prezimena koje je nosio Billov djed Ivan, koji je sa suprugom Marijom (rođena Barković) 1897. godine iz Draganića kraj Karlovca otišao preko Velike bare u Monsessen, gradić kraj Pittsburgha, industrijskog središta koje je bilo dom mnogim ljudima iz istočne Europe, a značajnu populaciju činili su upravo Hrvati. Billov otac Steve (Stjepan) je usko surađivao s hrvatskom zajednicom u Pennsylvaniji, a njegova sestrična čak je u nekoliko navrata posjetila Draganić. Kad je stiglo vrijeme da Steve oženi svoju veliku ljubav i Billovu majku Jeannette, iz američkog Imigracijskog centra suptilno su mu predložili amerikanizaciju prezimena. Iako nevoljko, Steve je ipak pristao i promijenio je prezime iz Biličić u Belichick. Kad je bio dječak, Billa nije previše zanimalo hrvatsko podrijetlo, no kako je stario, sve je više dolazio u kontakt sa svojim korijenima. S vremenom je i Bill poželio naučiti nešto o zemlji svojih predaka te je prije četiri godine prvi put posjetio Hrvatsku, kad ga je ugostio i sam Dino Rađa. 'Mom ocu je Hrvatska bila u srcu i ponosan sam na njegove korijene i povijest. Imao sam čast posjetiti tu prekrasnu zemlju i ponosan sam na hrvatsko naslijeđe', izjavio je Bill Belichick. Nakon otkaza na Valentinovo šest osvojenih Super Bowla Bill je svoju trenersku karijeru započeo davne 1975. godine kao asistent u Baltimoreu. Nakon toga radio je u Detroitu i Denveru, da bi 1979. počeo raditi u New York Giantsima. Tamo se zadržao 11 godina, a kao pomoćnik trenera Billa Parcellsa osvojio je Super Bowl 1986. i 1990. U ljeto 1991. preuzima prvi put ulogu glavnog trenera u Cleveland Brownsima. Na njihovoj klupi bez većih uspjeha zadržava se pet godina, da bi mu Brownsi uručili otkaz na Valentinovo 1996. godine. Te godine ponovo se udružuje s Parcellsom te vode New England Patriotse do Super Bowla, no u finalu gube od Green Baya. Iduće godine Parcells odlazi u New York Jetse, a s njim i Belichick. Ovaj tandem surađivao je u Jetsima tri sezone. No 2000. godine dobio je ponudu koja se ne odbija. Vlasnik Patriotsa Robert Kraft dao mu je sve ovlasti; osim uloge glavnog trenera, dao mu je da bude i glavni menadžer te da ima zadnju riječ oko svih odluka. Nakon 19 godina na klupi Patriotsa ima šest osvojenih Super Bowla, uz još tri nastupa u finalu i četiri u polufinalu. Za njegove vladavine Patriotsi su u 19 sezona čak 16 puta osvojili AFC East diviziju. Nisu je osvojili tek u Belichickovoj prvoj sezoni, sezoni u kojoj su imali isti omjer pobjeda i poraza kao i Jetsi te sezoni koju je Brady propustio zbog ozljede koljena. Nakon dva uzastopna izgubljena finala od Giantsa 2007. i 2011. mnogi su se veselili i proglašavali kraj dinastije. No te su priče samo razljutile i dodatno motivirale Belichicka i Bradyja koji su se u posljednjih pet godina plasirali na čak četiri Super Bowla, osvojivši tri.

Genijalni diktator Jedan od najvećih košarkaških trenera u povijesti i arhitekt dinastije Boston Celticsa, veliki Red Auerbach, jednom je rekao: 'U sportu nema mjesta demokraciji. Trener je taj koji mora imati posljednju riječ. Kad trener izgubi autoritet, izgubio je sve. Ili će biti po mom ili si na izlaznim vratima.' Auerbachovu devizu slijedi i Belichick. Njegov odnos s najvećom zvijezdom Tomom Bradyjem sasvim je netipičan za američke prilike. Bradyjev pandan u NBA ligi bio bi LeBron James. Oko LeBrona se hoda kao po jajima. On se u svim svojim momčadima igra glavnog menadžera i njegovim trenerima ne pada na pamet podići glas na njega jer su svjesni da bi ih zamjeranje glavnoj zvijezdi moglo koštati posla. Nešto što je na svojoj koži osjetio David Blatt, a uskoro će vjerojatno i Luke Walton. U Patriotsima se savršeno dobro zna hijerarhija. Tom Brady je superzvijezda. Najveći quaterback u povijesti, no Patriotsi nisu njegova momčad. Samo je jedan šef, a njegovo ime je Bill Belichick. Njegova filozofija jest - svi su jednaki. Štoviše, mnogi ljudi unutar Patriotsa čak vele da je Belichick iznimno grub upravo prema Bradyju. Bill se ne libi na treningu vikati i psovati Bradyja. Kad najveća zvijezda lige, višestruki MVP i Super Bowl pobjednik pogne glavu i bespogovorno sluša trenera, to je znak za ostatak momčadi - ili će biti po trenerovom ili si na izlaznim vratima. Poznata je anegdota kad se Belichick tijekom jednog treninga okomio na Bradyja i zvjezdanog wide recievera Randyja Mossa jer su igrali svoju utakmicu u kojoj je Brady zanemario ostale igrače i bacao loptu samo Mossu. Obojica su dobila takvu jezikovu juhu da im to više nikad nije palo na pamet. Zamislite sad da trener Lakersa Luke Walton prekine trening i pred svim igračima i osobljem počne psovati LeBrona Jamesa. Ne možete ni zamisliti, zar ne? No u Patriotisma je samo jedan gazda. Belichick se nikad nije bojao odbaciti neku zvijezdu koja je mislila da je veća od momčadi, no isto tako nikad se nije bojao u Patriotse dovesti nekog igrača koji je imao problema u svojoj momčadi ako je osjećao da će se uklopiti. Na početku gotovo svake sezone na papiru izgledaju lošije nego prethodne. Pomisli li samo neki igrač Patriotsa da je veći od momčadi, na izlaznim je vratima. Poželi li ugovor veći od onog koji mu je Belichick spreman dati, na izlaznim je vratima. Dovede li na bilo koji način Belichickov autoritet u pitanje, na izlaznim je vratima. Taj režim postao je poznat kao Patriots way.

Najviše naslova od 2000: 1. BOSTON / NEW ENGLAND 12 (Patriots 6, Red Sox 4, Celtics 1, Bruins 1)

2. LOS ANGELES / ANAHEIM 9 (Lakers 5, Kings 2, Angels 1, Ducks 1)

3. SAN FRANCISCO / OAKLAND 6 (Giants 3, Warriors 3)

4. NEW YORK / NEW JERSEY 6 (Yankees 2, Giants 2, Devils 2)

5. PITTSBURGH 5 (Penguins 3, Steelers 2) Tako su se i lani nakon poraza u Super Bowlu Patriotsi zahvalili Dannyju Amendoli, Brandinu Cooksu, Dionu Lewisu, Natu Solderu i Malcolmu Butleru. Iz Cleveland Brownsa - koji su imali omjer pobjeda i poraza 0-16 - dovedeni su Jason McCourty i Danny Shelton. Na draftu su uzeli sjajnog Sonyja Michela, autora jedinog touchdowna ovogodišnjeg Super Bowla. Popunili su momčad igračima bez velikog renomea i otišli do kraja. Iako su sve prognoze bile protiv njih. Na papiru su izgledali slabije nego godinu prije. Kasniji MVP Super Bowla Edelman bio je suspendiran prve četiri utakmice. Njihovo najzvučnije pojačanje, wide reciever Josh Gordon nije se uspio oduprijeti avetima prošlosti i ponovo je završio na odvikavanju od uživanja droga. Za trojicu mladih igrača sezona je završila još prošle jeseni (Wynn, Hill, John). Rob Gronkowski je evidentno nezaliječen. Čak su i u Super Bowlu ostali bez Patricka Chunga koji je slomio podlakticu. Brady je u 42. godini života. Većina medija ih je pokopala. No genijalni Belichick još jednom je posložio momčad koja je otišla do kraja. Kako su komentatori Sportkluba slikovito opisali, 'Belichick uzima tuđe smeće i od njega radi prekrasne stvari'. Nema slobodnog dana Kad ga gledate za vrijeme utakmice, ima samo jedan izraz lica. Maksimalna ozbiljnost i maksimalna koncentracija. Prema pokeraškom izrazu njegova lica ne možete razaznati vode li Patriotsi ili gube, igraju li prema njegovim očekivanjima ili ne. Čovjek je perfekcionist, živi football i definitivno ne živi na staroj slavi, nego je konstantno okrenut budućnosti. Njegova deviza je no day off, kod njega slobodan dan ne postoji. Nakon osvojene titule nema tu ogromnog slavlja. Okreće se novoj sezoni i novim izazovima. Upravo takav spartanski pristup glavni je razlog što su Belichick i njegovi Patriotsi na vrhu već 19 godina. Nakon završetka ovogodišnjeg Super Bowla Belichick je zagrlio Bradyja i Edelmana te rekao: 'We'll be back.' Vratit ćemo se! Sekunde nakon završetka utakmice prva stvar koja mu je bila na pameti jest da dođu i do idućeg Super Bowla. I to je jako loša vijest za sve mrzitelje Patriotsa. Može se očekivati da Belichick ostane na klupi Patriotsa sve do umirovljenja Toma Bradyja. No, tko zna, možda će i nakon njegovog umirovljenja Patriotse voditi jedan Belichick. Kako je Bill svoju ljubav prema footballu naslijedio od svog oca Stevea, koji je tri desetljeća bio trener na mornaričkom sveučilištu, tako su i Billovi sinovi Steve i Brian naslijedili njegove gene i danas su obojica članovi stručnog stožera Patriotsa.

Dodajmo kako je osim sinova Stevea i Briana s bivšom suprugom Debby Clarke, od koje se rastao, dobio i kći Amandu koja je uspješno igrala lacrosse. Belichick se u posljednje vrijeme sve češće može vidjeti u društvu djevojke Linde Holliday (56), koju je upoznao dok je kao TV reporterka izvještavala o NFL ligi. Nazovi Hrvata za naslov Belichick je najpoznatiji i najveći trener hrvatskog podrijetla, no nije jedini. Kao treneri Super Bowl su osvajali Brian Billick hrvatskih roditelja Bilić te Pete Carroll (mama Hrvatica). Prije Super Bowl ere NFL prvak kao igrač i kao trener bio je Joe Stydahar (Štajduhar). AFL prvak je bio Lou Saban (Šaban), a njegov daljnji rođak Nick Saban u karijeri ima čak šest sveučilišnih NCAA naslova. Super Bowl su osvajali i igrači Elvis Grbac, David Diehl i Rob Ninkovich. Puno velikih imena, no Bill Belichick je ipak liga za sebe.