Dinamo doveo drugo najskuplje pojačanje pa ga proslijedilo Mamiću; evo zašto

Iyayi Believe Atiemwen (23) s Dinamom je potpisao ugovor na pet godina, a Gorica je za njega dobila čak tri milijuna eura odštete. Popularni Beli postao je tako drugi najskuplji transfer u povijesti Hrvatski Telekom Prve lige, ali čini se kako će njegov debi u modrom dresu pričekati neko vrijeme...

'Zadovoljni smo i sretni što je Atiemwen postao igrač Dinama, sigurno je da nas pojačava. To je pokazao svojim igrama u Gorici. Vidjet ćemo kako će se sve skupa rasplesti, ako ostane kod nas, bit ćemo jako sretni', rekao je trener Dinama Nenad Bjelica nakon službene objave i potvrde ovog tri milijuna eura vrijednog transfera.

No, iza tih riječi dobrodošlice skriva se tek protokolarna ljubaznost jer Bjelica na Iyayia Atiemwena u stvari niti ne računa za proljetni dio prvenstva. Bjelica jednostavno ne želi narušavati homogenost momčadi koju čekaju izazovi u Europskoj ligi, a teško je da bi se - iako je nigerijski ofenzivni veznjak potvrdio svoju izvanserijsku vrijednost - nametnuo u ovako kratkom roku u momčadi koja je već završila zimske pripreme.

Tako će Iyayi Believe Atiemwen, popularni Beli, dio sezone najvjerojatnije odraditi u redovima Al Aina kojeg vodi nitko drugi do Zoran Mamić. Jasno je da cijela priča oko posudbe ima i 'skrivenu' stranu. Dinamo će njegovim 'iznajmljivanjem' poprilično uštedjeti jer Al Ain se obvezuje platiti Dinamu odštetu za posudbu, a preuzeo bi do ljeta i sve troškove njegovog ugovora. U cijeloj bi priči Dinamo na kraju sjajno prošao jer bi tako uštedio gotovo četvrtinu ukupnog ugovora!