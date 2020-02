Dinamov trener Nenad Bjelica otkrio o kojoj ligi mašta, što misli o Niki Kovaču i kamo će Olmo otići iz RB Leipziga

Trener zagrebačkog Dinama, Nenad Bjelica, dao je veliki intervju za njemačku TV postaju Sport 1, a tijekom kojeg je otkrio potencijale Danija Olma, što misli o Niki Kovaču, te vidi li sebe u njemačkoj ligi.

'Imamo jako dobar odnos. Kad sam igrao u Kaiserslauternu, bili smo suparnici terenu ali smo u to vrijeme igrali zajedno u reprezentaciji. Potom smo zajedno išli u trenersku školu. Također, dok sam trenirao FC Lustenau u Austriji, Niko je radio s drugom momčadi Red Bull Salzburga. Tako da smo uvijek imali vrlo pristojan kontakt. S vremena na vrijeme čujemo se telefonom i razmjenjujemo ideje. Niku stvarno cijenim i nadam se da će i dalje biti uspješan kao i prethodnih godina'.

Nenad Bjelica svojevremeno je nosio dres njemačkog kluba Kaiserslauterna, u isto vrijeme dok je Niko Kovač bio igrač minhenskog Bayerna. No, Bjelica je bio i Kovačev suigrač u hrvatskoj reprezentaciji, pa je novinare njemačke Sport 1 televizije zanimalo kakvim Bjelica doživljava svog bivšeg suigrača te donedavnog trenera minhenskog Bayerna.

Dakle, otkaz je bio nepravedan u vašim očima?

'Apsolutno. Niko je u Bayernu napravio sve što je mogao. Ali druge su stvari očito bile važnije pa je na kraju morao ići. Bilo mi je jako žao zbog njega. Ali Niko se već dugo bavi ovim poslom i znam da će uskoro opet uspjeti s velikim klubom. Jednom kada ste trener Bayerna, sva vrata su vam otvorena'.

Potom su se dotaknuli i Danija Olma, španjolskog nogometaša koji je nedavno iz Dinama otišao u RB Leipzig.

'Dani je izvrstan nogometaš i osoba. skroz je na zemlji. Odrastao je u Španjolskoj do 16. godine. Potom je došao u Dinamo i prve dvije godine nije mu bilo jednostavno. Ali u protekle dvije godine vrlo se dobro razvio i bio je naš najbolji igrač. Bio je strijelac, starter, nezamjenjiv u našoj momčadi. Zimski prijelazno rok bio idealno vrijeme za sljedeći skok u karijeri i vjerujem da je došavši u RB Leipzig izabrao pravi klub.

Bayern je također trebao biti vruć za njega.

'Imam osjećaj da se u Bayernu mladi igrači ne koriste toliko kao u Leipzigu. Borussia Dortmund radi nešto slično kao RB. No, u Leipzigu je povjerenje u mlade igrače za jednu razinu više nego u ostala dva kluba. Dani je također bio impresioniran pozivom Juliana Nagelsmanna, koji je izrazio povjerenje. To mu je bilo nevjerojatno važno, on je vrlo osjetljiv, jednostavan dečko. Kad osjeti povjerenje svog trenera, kao da 'vatra' prolazi kroz njega. Isto je bilo i sa mnom'.