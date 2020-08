Dinamov put do skupina Lige prvaka postao je nešto teži, a u slučaju senzacionalnog raspleta u Lisabonu mogao bi se pretvoriti u 'pakao'

Hrvatskog prvaka Dinamo očekuje teži put u kvalifikacijama Lige prvaka, odnosno ranije će krenuti u borbu za skupine ovog natjecanja

Plasman u skupine Lige prvaka donosi klubovima milijune eura, a za hrvatskog predstavnika to je uz transfere glavni izvor prihoda. No umjesto od trećeg pretkola 'modri' će u kvalifikacije krenuti od drugog pretkola, jer je Lyon izbacio Juventus pa je tako put do 'elite' za našeg prvaka postao nešto teži, jer ima suparnika više.

U 2. i 3. pretkolu igra se po jedna utakmica, a potom u play-offu dvije. Domaćina u drugom i trećem pretkolu odlučuje ždrijeb, a Dinamo bi trebao biti nositelj u svim kolima kvalifikacija osim ukoliko se u završnici ovosezonske Lige prvaka u Lisabonu ne dogodi čudo i trofej s 'velikim ušima' osvoje Lyon ili Napoli (ako večeras prođe Barcelonu).

U slučaju da bilo tko osim ta dva kluba osvoji Ligu prvaka, Ajax ide direktno u skupinu Lige prvaka, a Dinamo će biti nositelj u svim pretkolima.