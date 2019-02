Dinamo proigrao tek nakon sat vremena; Hajrović i Oršić dalekometnim bombama 'razbili' Slaven Belupo

Nogometaši Dinama su u 21. kolu Hrvatski Telekom Prve lige na Maksimiru pobijedili Slaven Belupo 3:0. Trener 'modrih' Nenad Bjelica odmarao je većinu igrača iz prve postave za uzvratnu utakmicu šesnaestine finala Europske lige protiv Viktorije Plzen (četvrtak, 21. veljače), a golove su zabili Hajrović, Oršić i Musa

kaos u serie c

A onda se nakon sat vremena igre nešto 'prelomilo'. Prvo je Komnen Andrić sjajno opalio u 65. minuti, ali golman gostiju Filipović sjajno je reagirao i spasio svoju mrežu.

Dvije minute kasnije Dinamo je stigao do vodstva. Majer je proigrao Izeta Hajrovića, ovaj se izborio za šut. Opalio je Hajrović s nekih 25 metara, bio je to izuzetan šut, pogodio je same rašlje nemoćnog Filipovića.