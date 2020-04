Dinamo ostaje bez Nenada Bjelice, a prijeti im i odlazak još jedne važne karike koja je obilježila ovogodišnju Ligu prvaka

Nenad Bjelica će gotovo sigurno napustiti Dinamo, a isto bi se moglo dogoditi i s Kevinom Theophileom-Catherineom koji još nije potpisao novi ugovor

Osim njega, prijeti odlazak još jedne jake karike. Kevin Theophile-Catherine je možda već odigrao zadnju utakmicu u Dinamovom dresu. Francuz ima ugovor do kraja lipnja, a on bi mogao biti 'prisilno' produžen do kraja sezone koja bi pak mogla biti produžena zbog koronavirusa i igrati se po ljetu.



Tako barem razmišljaju u UEFA-i i FIFA-i. Kako god završila ova sezona s obzirom na koronavirus i vrijedio njegov ugovor do lipnja ove godine ili do rujna, postoji velika šansa da novi neće potpisati, a možda ni odraditi ovaj do kraja. Theophile je prije koronavirusa razmišljao o tome koja mu je opcija najbolja, a sada su se stvari dodatno zakomplicirale. Ako ne pristane ne smanjenje plaće, lako je moguće da će mu i klub dati slobodne ruke.



Navijači će ga pamtiti kao solidnog stopera koji je često bio najjača karika Dinama, ali i kao čovjeka koji je srušio Dinamove snove suludim laktom protiv Šahtara i tako Dinamo zapravo izbacio iz Europe. Retrospektivno, navijače je vjerojatno i spasio od koronavirusa i spriječio puno goru epidemiološku sliku u Hrvatskoj, pa su osjećaji i u ovom slučaju pomiješani.