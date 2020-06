Dinamo je za svojeg dragulja odbio ponudu od čak četiri milijuna eura, a sada ga je 'parkirao' na posudbu u klub u kojem se kalio Luka Modrić

Dinamov mladi vratar Dinko Horkaš iduće četiri godine ostaje na posudbi u Zrinjskom iz Mostara u kojem se kalio i Luka Modrić

'Jaka je konkurencija u Soldi i Vojinu, a vratio se i Brkić nakon ozljede. Bit će borba. Svatko gleda sebe i želi se izboriti za jedinicu. Radit ćemo svi kako bismo se nametnuli. Očekivanja su velika što i priliči ekipi kao što je Zrinjski. Što se Europe tiče, idemo utakmicu po utakmicu i nadamo se da će nas ždrijeb pomaziti', rekao je mladi vratar Dinama.



Horkaš je u Dinamo došao još kao klinac iz Segeste, a s maksimirskim sastavom ima ugovor do 2024. godine. Iako još nije debitirao za prvu momčad 'modrih', Dinamo je za njega već dobio ponudu od četiri milijuna eura, no to je bez razmišljanja odbijeno. Horkaš je budućnost kluba i sigurno će dobiti priliku kad Dominik Livaković ode iz kluba.