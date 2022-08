Dinamo je iskusnog veznjaka prodao za samo milijun eura, a on je na rastanku poručio: Ovo nije zbogom nego samo doviđenja...

Amer Gojak (25) i službeno je napustio Maksimir. Veznjak koji je u Dinamu proveo sedam godina i odigrao 207 utakmica karijeru nastavlja u mađarskom Ferencvarosu, a 'modri' su ga pustili za samo milijun eura odštete

'Kada sam prije više od sedam godina dolazio u Dinamo, znao sam da dolazim u veliki klub, ali nisam znao što me čeka i što će mi sve moje igranje u Dinamu donijeti. Danas kad je došao trenutak za nove izazove u karijeri mogu reći da sam ponosan na svaki dan proveden u klubu i da ću zauvijek u sebi nositi kao trajno sjećanje svaki gol, svaku pobjedu, svako veselje sa svojim suigračima i navijačima koje sam prošao u preko 200 utakmica u dresu Dinama. U Zagrebu sam se osjećao kao kod kuće, to je moj drugi dom. Na svakom treningu i utakmici u cijelom tom periodu sam uvijek davao sve od sebe i vjerujem da navijači Dinama to znaju. Emocije su mi danas podijeljene, ali to je nogomet i život, novi su izazovi ispred mene i veselim se tome. Ipak, vjerujem da moj odlazak iz Zagreba nije zbogom nego samo doviđenja. Hvala svima još jednom na prelijepih sedam godina, a Dinamu, momčadi i cijelom klubu želim puno uspjeha u budućnosti jer je Dinamo moj klub', rekao je Amer Gojak prilikom prelaska u Ferencvaros.