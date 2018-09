Dinamo igra u sjajnoj formi, ali uoči dolaska Intera, Bjelica ima veliki problem

Nakon velike predstave protv turskog Fenerbahčea i pobjede 4:1 u prvoj utakmici u skupini Europske lige, pred igračima Nenada Bjelice prvenstvene su obveze. Od 16.30 sati Dinamo je domaćin zaprešićkom Interu, a svi koji ne mogu na zagrebački stadion dvoboj mogu gledati na Arena Sportu 3

Dolazak Nenada Bjelice na poziciju trenera Dinama pokazuje se fenomenalnim potezom klupskog managementa. Osvojio je Bjelica dvostruku krunu u turbulentnoj prošloj sezoni, no za to nema previše zasluga jer je vodio momčad tek dva tjedna, no na igrama sa starta nove sezone vidi se njegov rad.

Dinamo je sjajno odradio kvalifikacije za Ligu prvaka no nije imao sreće da obrani prednost u playoff rundi protiv Young Boysa, a u četvrtak je nastup u Europskoj ligi započeo deklasiranjem Fenerbahcea na Maksimiru. Momčad Nenada Bjelice igra dopadljiv moderan nogomet, obrana s Dilaverom i Theophileom djeluje iznimno sigurno, a brilijiraju novi veznjak Hajrović i sve bolji Olmo uz koje se i švicarski reprezentativni napadač Gavranović sve bolje osjeća.

Bjelica nije krio oduševljenje uvjerljivom pobjedom nad Fenerbahčeom:

'Svi su bili sjajni, a Stojanović je odigrao utakmicu života. Većina naših igrača odigrala je perfektno, no ima tu još prostora za napredak. Ovo sigurno spada u tri najveće i najdraže utakmice u karijeri. Biti će prilike za slavlje, no ne sad jer nas čekaju domaće obaveze, Inter, zatim Kup, pa Hajduk'.

Loša je vijest za Bjelicu da mu se ozlijedio veznjak Knežević kojeg čeka mirovanje od tri do četiri tjedna. Kod Dinama su od prije ozlijeđeni veznjaci Moro, Majer i Ademi, a upitno je koliko je spreman i rekovalescent Doumbia što znači da Bjelica za susret s Interom ima na raspolaganju tek dva vezna igrača, Šunjića i Gojaka. Bek Stojanović kojeg je Bjelica nahvalio nakon utakmice s Fenerbahceom neće moći zaigrati protiv Intera zbog suspenzije.

Inter je nakon loših uvodnih izdanja proigrao i krenuo s osvajanjem bodova, no nakon uvjerljive pobjede nad Rudešom Toplakova je momčad podbacila upisavši minimalne poraze od Slavena i Istre.

U oba je susreta Inter ravnopravno parirao suparnicima, no Toplaku je nedostajalo malo sreće, a i sudačke mu odluke nisu išle u korist. Uostalom, u Koprivnici je Toplak zbog komentiranja sudačkih odluka zaradio i jednomjesečnu suspenziju. Tijekom tjedna Inter je izborio plasman u osminu finala Kupa rutinskom pobjedom nad četvrtoligašem Bednjom s dva gola Mamuta i jednim Ajayija.

Toplaka nakon rutinske pobjede u Kupu čeka najteže gostovanje u prvenstvu:

'Ostvarili smo ono što je u Kupu najvažnije, a to je prolaz. Rutinski smo prošli i to je najbitnije. Druga je stvar potvrda mog razmišljanja kako je sedam do osam igrača trenutno ispod nivoa koji Inter traži pa su zasluženo tamo gdje jesu. Naravno, ne odnosi se to na sve. Mamut je bio jako dobar i razigran, a Ajayi je imao dvije asistencije i gol. To su igrači koje treba istaknuti. Luštica je uvijek motoričan i dao je sve od sebe, Šimunec je rekovalescent i posao je odradio rutinski, a sve ostalo je za zaborav'.

Budući da Toplak nije s oduševljenjem govorio o igračima koji su dobili priliku protiv Bednje, očekuje se da neće za susret s Dinamom značajno promijeniti sastav kojeg je koristio u posljendjem prvenstvenom susretu protiv Istre.