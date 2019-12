Derbi za kraj godine; Dinamo i Rijeka na Maksimiru 'zatvaraju' jesenski dio sezone

Posljednju utakmicu Hrvatski Telekom Prve lige u 2019. godini igraju Dinamo i Rijeka (srijeda, 18. prosinca, Maksimir, 18 sati, Arenasport 3). Zaostala je to utakmica 6. kola u kojoj Rijeka želi isprati gorak okus teškog poraza kojeg su joj 'modri' nanijeli 10. studenog na Rujevici kad je završilo 5:0 za Dinamo

Rijeka pobjedom može preskočiti Hajduk i zasjesti na drugo mjesto, uz to će gosti na Maksimiru imati još nekoliko dodatnih motiva. Prvi je sigurno činjenica da se žele iskupiti navijačima za poraz kojeg su doživjeli na Rujevici 10. studenog kad je Dinamo protutnjao s 5:0, a Mislav Oršić je zabio hat-trick. Uz to ne treba zaboraviti kako je baš Rijeka posljednja momčad koja je u HT Prvoj ligi pobijedila Dinamo na Maksimiru. Istina, bilo je to još u travnju 2018. godine (1:0), a 'modri' su od tada na svom travnjaku nanizali 26 pobjeda i tri remija.

'Da, zadnju utakmicu Dinamo je izgubio na Maksimiru upravo protiv Rijeke. Sigurno je to neki izazov za sve nas da ove godine napravimo neko veliko iznenađenje i da uzmemo sva tri boda', kazao je trener Rijeke Simon Rožman i nastavio:

'Znamo sve o Dinamu, znamo kako izgledaju na terenu. Čestitam im i na odličnoj igri u Ligi prvaka, žao mi je što se nisu uspjeli plasirati dalje. Mi smo sada u pozitivnom nizu, vratili smo se u život te sam siguran da će igrači dati zadnje atome snage za ovu utakmicu. Želimo pozitivno završiti ovu godinu.'