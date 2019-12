Što se događa s Paulom Pogbom? Francuz tvrdi da je ozlijeđen, a onda su se pojavile ove snimke

Paul Pogba ove je sezone za Manchester United odigrao samo šest utakmica u svim natjecanjima, dva je puta asistirao suigračima, ali nije zabio niti jedan jedini gol. Posljednji nastup za 'crvene vragove' imao je još 30. rujna, a od tada je 'ozlijeđen'. I taman kad su se na Old Traffordu ponadali da će Pogba zaigrati, Francuz je objavio da - nije spreman...

Strpljivo su u Unitedu čekali Pogbu, proteklog tjedna najavili su kako se napokon oporavio i da se vraća u prvu momčad, a planirano je da odigra barem poluvrijeme u Kupu protiv slabašnog Colchestera (srijeda, 18. prosinca). No, posljednje informacije s Old Trafforda govore kako će Pogba ipak preskočiti i ovaj susret...

Pogba je u ljeto 2016. godine stigao na Old Trafford iz Juventusa za 105 milijuna eura, ali do sada nije opravdao uloženi novac. Francuz se mučio pod Joseom Mourinhom, a nije se iskazao ni otkako je na klupi 'crvenih vragova' Solskjaer. Puno se pričalo o njegovu odlasku u madridski Real, ali za sada se ništa konkretno nije dogodilo.

Sad je samo pitanje kako će sve ovo Francuz objasniti treneru Solskjaeru i čelnicima Uniteda od kojih navodno očekuje da ga već ove zime prodaju Realu. Navijači Uniteda, koji su već odavno zaratili s prgavim Pogbom, sumnjaju kako je on sve ovo odradio planski kako bi isprovocirao novi sukob i doslovno iznudio transfer. Iz kluba se za sada nisu oglasili, a neslužbeno se spominje i teška financijska kazna za Francuza koji se nije držao klupske discipline i liječničkih savjeta za vrijeme oporavka. Realno, United mora zaštiti svoje ulaganje, 105 milijuna eura 'ulupano' je u Paula Pogbu, plus njegove plaće i bonusi, a to mu čelni ljudi kluba s Old Trafforda neće oprostiti...