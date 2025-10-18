Delije brutalno vrijeđale Hezonju po izlasku iz dvorane: Pogledajte kako je to izgledalo

Beogradska momčad tako je ostvarila treću uzastopnu pobjedu nakon odlaska trenera Ioannisa Sfairopoulosa, čime se probila na deveto mjesto ljestvice s omjerom 3-2, istim kakav ima i Real Madrid, koji je trenutačno sedmi.

Tijekom utakmice dio navijača Crvene zvezde vrijeđao je hrvatskog reprezentativca Marija Hezonju. Dok je izvodio slobodna bacanja, s tribina su odjekivale vulgarne poruke upućene njemu. Unatoč tome, Hezonja je susret završio s 15 poena i bio drugi najbolji strijelac svoje momčadi. Uvredama, međutim, nije bio kraj ni nakon završetka utakmice.

Hrvatski košarkaš nakon susreta nije davao izjave za medije, ali se srdačno fotografirao s djecom i navijačima koji su to zatražili. No, ispred Arene ponovno ga je dočekala skupina najžešćih pristalica Crvene zvezde, koja mu je nastavila upućivati pogrde. Hezonja ih je isprva ignorirao, no potom se nakratko okrenuo i odgovorio im prije nego što je ušao u klupski autobus. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.