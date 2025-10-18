RUŽNE SCENE

Delije brutalno vrijeđale Hezonju po izlasku iz dvorane: Pogledajte kako je to izgledalo

N.M.

18.10.2025 u 07:15

Mario Hezonja Real Madrid
Mario Hezonja Real Madrid Izvor: Profimedia / Autor: Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading

Košarkaši Crvene zvezde svladali su Real Madrid s 90:75 u susretu petog kola Eurolige.

Beogradska momčad tako je ostvarila treću uzastopnu pobjedu nakon odlaska trenera Ioannisa Sfairopoulosa, čime se probila na deveto mjesto ljestvice s omjerom 3-2, istim kakav ima i Real Madrid, koji je trenutačno sedmi.

Tijekom utakmice dio navijača Crvene zvezde vrijeđao je hrvatskog reprezentativca Marija Hezonju. Dok je izvodio slobodna bacanja, s tribina su odjekivale vulgarne poruke upućene njemu. Unatoč tome, Hezonja je susret završio s 15 poena i bio drugi najbolji strijelac svoje momčadi. Uvredama, međutim, nije bio kraj ni nakon završetka utakmice.

Hrvatski košarkaš nakon susreta nije davao izjave za medije, ali se srdačno fotografirao s djecom i navijačima koji su to zatražili. No, ispred Arene ponovno ga je dočekala skupina najžešćih pristalica Crvene zvezde, koja mu je nastavila upućivati pogrde. Hezonja ih je isprva ignorirao, no potom se nakratko okrenuo i odgovorio im prije nego što je ušao u klupski autobus. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TRANSFER NA POMOLU

TRANSFER NA POMOLU

Belgijski mediji: Velikan na zimu kreće po zvijedu Rijeke
SUPERSPORT HNL

SUPERSPORT HNL

Dinamo s najjačim snagama ide na Osijek: Evo očekivanog sastava
RUŽNE SCENE

RUŽNE SCENE

Delije brutalno vrijeđale Hezonju po izlasku iz dvorane: Pogledajte kako je to izgledalo

najpopularnije

Još vijesti