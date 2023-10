Dejan Lovren i njegov Lyon tonu sve dublje; 'lavovi' su zakucani za dno ljestvice

Do ove nedjelje bile su to i jedine momčadi bez pobjede, a nakon nedjelje ne tako davno ugledni Lyon ostaje jedina momčad Ligue 1 bez slavlja.

Clermont je prednost od dva gola stekao nakon prvih 45 minuta. Cham je bio strijelac u 10., a Magnin u 35. minuti. Cijelo drugo poluvrijeme Lyon je napadao, ali uspio je samo smanjiti. U 52. minuti autogol je dao Ogier, no ni do boda Lyon do kraja nije uspio doći.