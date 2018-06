Danski izbornik uoči meča s Hrvatskom ništa ne skriva; evo kako će probati iznenaditi Dalića

Danska će promijeniti svoj pristup i protiv Hrvatske će zaigrati ofanzivnije, najavio je danski izbornik Age Hareide uoči sutrašnjeg susreta osmine finala (20 sati)...

'Morat ćemo napadati više nego što smo to činili u našim prethodnim utakmicama', priznao je. A Danci u skupini nisu blistali, no samopouzdanje im raste s pogledom na niz od 18 uzastopnih utakmica bez poraza. U ovoj godini primili su samo jedan jedini gol u sedam susreta i to iz penala protiv Australije u susretu 2. kola skupine C.

'Pokazali smo da smo sposobni igrati na mnogo različitih načina, kao što smo učinili u kvalifikacijama. U zadnjem susretu u skupini protiv Francuske odlučili smo stajati duboko i igrati s niskim blokom. Do sada to nismo igrali', kazao je Hareide dodavši kako je 'cilj opravdao sredstvo' jer su Danci odigrali 0:0 i prošli dalje.