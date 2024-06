Danski izbornik nakon kiksa: Kada to ne napraviš, nešto se u tebi promijeni

Danski reprezentativac Christian Eriksen, koji je proglašen igračem utakmice u kojoj je njegova reprezentacija odigrala 1:1 protiv Slovenije u prvom nastupu na Euru u Njemačkoj, rekao je da je njegov pogodak bio dobar početak, ali da se na kraju osjećao loše zbog dva izgubljena boda.

'Pa, bilo je lijepo zabiti gol, došlo je u dobrom trenutku. Razgovarali smo o postizanju pogotka iz prekida i to smo učinili. Nažalost, i oni su to učinili, ali kad smo zabili, to je bio dobar početak', započeo je.

'Bilo je sjajno, uz toliko danskih navijača. No, na kraju sam se osjećao loše. Uvijek je neugodno kad povedeš i misliš da imaš pobjedu, a na kraju izgubiš dva boda. Ipak, imamo bod, turnir je tek počeo i idemo dalje graditi na tome.'