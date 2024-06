Zlatko Dalić bio je brutalno iskren: Mi smo s naše strane pokušavali to smiriti, ali...

'Dojam je kao i jučer. Zaslužen poraz. Loša utakmica s naše strane. Protivnik je bio bolji u svim segmentima igre. Kad pogledamo statistiku, možda je rezultat i previsok, ali nje bilo realan prikaz stanja. Što je tu je, pred nama su još dvije utakmice. Sve je u našim rukama', kazao je Zlatko Dalić za HTV pa prokomentirao jesu li pobjeda nad Portugalom, pa doček u Neuruppinu i euforija oko naše momčadi ostavile traga:

'Stalno ponavljam, tu euforiju moramo smanjiti, ali to se ne može zaustaviti. Doveli smo 100.000 ljudi u Berlin, to je velika priča i teško je to zaustaviti. Mi smo s naše strane pokušavali to smiriti, ali imali smo loš dan i ulazak u utakmicu protiv velikog protivnika kojem nismo uspjeli parirati. Ali naši su igrači iskusni i ovaj poraz nam ne bi trebao biti veliki problem.'

U drugom dvoboju naše skupine B Italija je pobijedili Albaniju 2-1...

'Italija je bila superiorna. Gubili su već u prvoj minuti, vratili se u utakmicu, napunili se samopouzdanjem, puno su trčali, imali veći posjed, bili su jednostavno kvalitetniji od Albanije koja je imala priliku izjednačiti, ali očekivana pobjeda Italije', kaže Dalić te otkriva kako protiv Albanije te hoće li se mijenjati sastav za taj susret: