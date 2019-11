Dani Olmo svojim je Španjolcima otkrio što je ovog ljeta presudilo da odluči ostati u Dinamu

Dinamov nogometaš Dani Olmo, koji bi u petak mogao debitirati za Španjolsku protiv Malte, rekao je kako su ulazak u A reprezentaciju i igranje s Dinamom u Ligi prvaka 'samo početak'...

'Lani sam imao jako dobru sezonu s klubom i mladom reprezentacijom na Europskom prvenstvu, a ove sezone u Ligi prvaka također igramo dobro, s prilikom proći skupinu. I sada sam primio ovaj poziv u reprezentaciju. Sve ide jako dobro, no ovo je samo početak', izjavio je 21-godišnji ofenzivni igrač u razgovoru za španjolske novine La Razón.

'Jako mi pomaže. Uvijek pričamo o nogometu te mi pomaže da budem bolji, o situacijama u igri. Analiziramo situacije zajedno, gledamo što sam mogao bolje učiniti u pojedinom trenutku kako ne bih ponavljao greške u idućim utakmicama. Razgovaramo i općenito o nogometu', napomenuo je Dani Olmo (21).

Olmo se sa Španjolskom reprezentacijom nalazi u primorskom gradu Cadizu gdje će u petak igrati protiv Malte kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Europsko prvenstvo. Nakon toga Španjolsku u Madridu čeka susret protiv Rumunjske.

Olmo u Španjolskoj više nije nepoznat nakon što je u lipnju s mladom U-21 reprezentacijom osvojio Europsko prvenstvo zabivši gol u finalu protiv Njemačke.

'Nakon toga je sve postalo drugačije. Bio sam pomalo nepoznat ljudima u Španjolskoj, a zatim se sve promijenilo. Ranije bih šetao svojim gradom Tarrasom i gotovo nitko me ne bi zaustavio. Nakon Eura sam bio ondje te je više ljudi znalo za mene, posebno djeca što je jako lijepo', otkrio je Dani koji je s navršenih 16 godina iz podmlatka Barcelone 2014. godine otišao u zagrebački Dinamo.

'Prilikom odluke o odlasku jedan od ciljeva je bio da postanem nogometaš i to sam postigao. Znam da sam prvi igrač koji je iz Barcelone otišao u Hrvatsku, obično igrači odabiru Englesku ili druge destinacije, no ja sam se na taj korak odlučio vjerujući da je to najbolje za moju budućnost. A ovo što sam sada u A reprezentaciji Španjolske je nagrada za sve godine rada ondje', kazao je Olmo te napomenuo kako su mu u Hrvatskoj svi pomagali da se snađe u novoj i nepoznatoj zemlji.