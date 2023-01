Danci su osvojili svjetsko rukometno zlato, a zatim su poludjeli: Morali ste nam pokvariti slavlje...

Svjetska rukometna organizacija (IHF) i na SP-u u Poljskoj i Švedskoj razočarala je nekim svojim nelogičnim potezima

Zadnja nelogičnost izbacila je iz takta igrače reprezentacije Danske. Oni su nakon finalne ceremonije u Stockholmu što bolje željeli iskoristiti kratko vrijeme za slavlje prije povratka u domovinu, ali ni to nije išlo po planu, jer su petorica neočekivano morali na doping kontrolu.

Među njima je bio i Henrik Mollgaard, kojeg je to posebno iznerviralo.

'Testirali su nas petoricu, ne mogu shvatiti da se to nije moglo obaviti tijekom turnira umjesto sada, nakon finala, kada treba svi zajedno da proslavimo. Mogli smo ovo obaviti bilo kada ranijih dana, na primjer u subotu kada smo svi imali puno više vremena. Za ova četiri tjedna morali su baš sada to organizirati, i to bez najave, da nam pokvare slavlje. Ali neka, neću dozvoliti da mi ovo pokvari raspoloženje', rekao je Mollgaard, a prenosi Balkan Handball.