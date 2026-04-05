Dalić uoči SP-a izdvojio utakmicu koja bi mogla sve odrediti

Hrvatska reprezentacija na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku igrat će u skupini L s Engleskom, Ganom i Panamom. Momčad Zlatka Dalića tako će krenuti u novi pohod na veliki rezultat, a pritom će braniti svjetsku broncu osvojenu u Kataru 2022.

Posljednja reprezentativna akcija donijela je dva potpuno različita testa - pobjedu protiv Kolumbije 2:1 i poraz od Brazila 3:1. Upravo iz te dvije utakmice izbornik vidi i ohrabrujuće stvari i jasna upozorenja pred ono najvažnije.

Prije početka Svjetskog prvenstva Hrvatska će odigrati još dvije prijateljske utakmice - 2. lipnja protiv Belgije i 7. lipnja protiv Slovenije. Bit će to posljednje provjere uoči turnira na kojem Hrvatska otvara natjecanje 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu, nakon čega slijede dvoboji s Panamom 24. lipnja u Torontu i Ganom 27. lipnja u Philadelphiji.

Govoreći u Dnevniku HRT-a, Dalić je poručio da razloga za optimizam ima, ali i da reprezentacija mora ispraviti određene slabosti.

'Sretan Uskrs svima u ime reprezentacije. Mislim da imamo puno dobrih stvari iz Amerike u ove dvije utakmice. Promijenili smo sustav, igrali smo s trojicom otraga i sada imamo jedan sustav više, možemo se prilagoditi ovisno o protivniku. Imamo slatke brige, potencijal i raznovrsnost.

Imamo puno razloga za optimizam, ali moramo popraviti neke stvari da se ne ponavljaju. Izgubimo loptu i protivnik nam napravi šansu. Kad se to dogodi protiv velikih momčadi, kazne nas. Ne smijemo primati golove čim ih zabijemo i u nekim dijelovima utakmice, ne smijemo si to dopustiti.'

Izbornik je posebno izdvojio reprezentaciju o kojoj najviše razmišlja uoči turnira.

'Najviše mislim na Engleze, sjajna reprezentacija, fantastični su i imali su sjajne kvalifikacije. Poraz od Japana nije realan, falilo je nekoliko igrača, pogotovo iz Arsenala. To nam je prva utakmica i najvažnija, ona će odrediti daljnji tijek prvenstva i moramo biti pravi. Gana i Panama će biti nezgodne, zato moramo biti oprezni.'

Dalić se osvrnuo i na kontinuitet Hrvatske, koja već godinama ostaje u samom svjetskom vrhu unatoč tome što dolazi iz male zemlje.

'Uvijek moramo gledati da budemo što bolji, da naša izvrsnost traje. Traje već osam, devet godina, ali treba ju zadržati. Iz dana u dan trebamo biti bolji, to nije lako sačuvati i uvijek treba biti gladan i željan rezultata. Teško je ponoviti dvije medalje zaredom sa SP-a, mnogi drugi to ne mogu uspjeti, a mi radimo čuda i vrhunske stvari iako smo malobrojni. Imamo kvalitetu koja je potrebna.'

Važnu ulogu u završnom slaganju momčadi imat će i pripremne utakmice protiv Belgije i Slovenije.

'Imat ćemo dvije pripremne utakmice koje će nam biti jako važne. Nadam se da će svi biti zdravi i da ćemo protiv Belgije i Slovenije imati pravi test za SP. Gradit ćemo ekipu, to su važne utakmice koje neće biti bez značaja. Puno toga ćemo dobiti iz te dvije utakmice.'

Na kraju je progovorio i o tome što za njega znači uloga izbornika hrvatske reprezentacije.

'Meni je najveća čast i ponos biti izbornik, ali nosim i teret i odgovornost. Svi smo izbornici, svi sve znamo, ali to je normalno, tako je kod nas. Moramo se znati nositi s tim.'

Pred Hrvatskom je tako još jedan veliki ispit, a Dalićeve poruke jasno sugeriraju da reprezentacija na Mundijal ne odlazi samo s ambicijom prolaska skupine. Cilj je ponovno biti ozbiljan faktor na najvećoj pozornici.