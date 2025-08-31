Dalić pozvao još jednog igrača; evo tko se uskoro priključuje Vatrenima

Dalić je naknadno pozvao braniča Coma koji će se tako prvi puta priključiti hrvatskoj A reprezentaciji, nakon što je za mladu reprezentaciju nastupio dva puta, piše službena stranica HNS-a.

Reprezentacija će se okupiti 1. rujna u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja na Farske otoke 4. rujna. Dan nakon utakmice s Farskim otocima koja je zakazana za 5. rujna, Vatreni se vraćaju u Zagreb gdje ih 8. rujna čeka susret s Crnom Gorom na stadionu Maksimir.

Nakon rujanskih izazova, Vatrene očekuju još po dvije utakmice u listopadu (Češka, Gibraltar) i studenom (Farski Otoci, Crna Gora). U skupini L trenutno vodi Češka s devet bodova iz četiri utakmice, a Hrvatska uz maksimalan učinak u dvije utakmice ima isti broj bodova kao i Crna Gora (tri odigrane utakmice). Slijede Farski otoci (tri boda, tri utakmice) te Gibraltar koji u četiri utakmice nije upisao bodove.