Dalić i Kustić ogorčeni: Ovo sa zastavom na Rujevici nije slučajno

'To bi bila velika nepravda prema hrvatskoj reprezentaciji, prema hrvatskim navijačima i hrvatskom narodu. To je sve bilo namješteno jer kako drugačije objasniti da se pojavi jedna zastava među stotinama zastava i baš ta se uslika i baš to se u tim momentima pojavi i netko ju uslika', rekao je Dalić pa dodao:

'Na kraju nas prijave one organizacije koje se time bave, koje od toga žive i traže kaznu protiv Hrvatske. To je po meni glupost i nastavak traženja nekakvih načina da se mi zaustavimo. To je sve krenulo još više nakon Rotterdama gdje je bilo 35 tisuća navijača, da se zaustavi hrvatska reprezentacija na bilo koji način i ovo je jedan od načina da nas se kazni da ne igramo pred našim navijačima'.

Izbornik ipak vjeruje da UEFA neće isprazniti Opus Arenu.

'Ja sam čvrsto uvjeren da se to neće desiti da to neće biti jer mi to nismo zaslužili. Koliko znam, Savez radi sve što je u njihovoj moći da nađu tko je to organizirao, tko je to napravio da se radi ta hajka na reprezentaciju i vjerujem da ćemo mi ipak u Osijeku biti s navijačima', rekao je Dalić pa zaključio:

'To se mora strogo kazniti i naći tko je to napravio, tko je to organizirao jer to sad daje povoda i drugim pojedincima za takve gluposti tako kažnjavaju reprezentaciju, a ima puno više ljudi koji je vole i koji je prate, koji uživaju s njom'.

Marijan Kustić je prvo prokomentirao tučnjavu koja se sredinom prvog poluvremena dogodila na utakmici u Armeniji, a u koju je navodno, jer još nema potvrde, bilo uključeno dvadesetak Hrvata.

'Mi tamo nismo prodavali karte niti ih distribuirali, nismo imali veze s time, nikakve informacije o imenima nemamo niti da su uistinu hrvatski navijači u pitanju'.

Prvo Rijeka, potom Erevan, hoće li Hrvatska u Turskom igrati pred zaključanim vratima?

'Zadnji smo put dobili uvjetnu kaznu da će nam za bilo kakav sljedeći incident zatvoriti stadion. Radimo sve sa svoje strane da se to ne dogodi', kazao je Kustić.

O tome kakve su šanse da ne bude te zapriječene kazne, rekao je:

'Šanse su 10 posto da će nam ostati stadion otvoren, ali ono što moramo napokon napraviti i što naglašavamo je da se Savez uvijek bori i uvijek će se boriti protiv diskriminacije i rasizma, tako i u ovom slučaju. Ovo nije slučajno ispalo na Rujevici, neodgovorni pojedinci naštetili su i hrvatskoj reprezentaciji i Republici Hrvatskoj'.

Slaže se s izbornikom da se radi o sabotažu, o namjernom podrivanju Hrvatske.

'Definitivno, naravno da smo razgovarali puno o tome, uvjeren sam da je to namješteno. Nadam se da ćemo doći do odgovora tko stoji iza toga. Dogodilo se da se po četiri-pet puta diže zastava na 3-4 sekunde, i da upravo taj jedan pojedinac slika s druge strane baš tu zastavu. Baš da on to zna da je na toj zastavi taj ustaški simbol koji se nalazi u katalogu FARE-e, da je to vidio sa 60-70 metara... Nije to slučajno'.

Jesu li to sami odradili?

'Neka tijela naprave svoj dio posla, a mi kao Savez nećemo stati na tome. Zahvaljujem se policiji jer su odradili odličan posao kao i redari, čim su utvrditi da se tako nešto nalazi na tribini reagirali su, podnijeli prekršajne prijave i sad očekujemo da Prekršajni sud u Rijeci donese odluke'.

Kad se očekuje odluka UEFA-e?

'Vjerujem brzo jer svi su dokazi tu, a mi kao HNS pokrenut ćemo nadoknadu štete protiv neodgovornih pojedinaca'.

Istaknuo je da imaju golem interes za ulaznice na Opus Areni.

'Hrvatska reprezentacija je u Slavoniji uvijek dobrodošla, sad već imamo preko 100 tisuća zahtjeva za ulaznice za tu utakmicu u Osijeku. Svi radimo na tome i očekujemo da će biti navijača, a najbitnije je da se sankcioniraju neodgovorni pojedinci', zaključio je Kustić.