Da je tata Schumacher ovo mogao vidjeti, bio bi najsretniji na svijetu

Mick Schumacher ostvario je na belgijskoj Spa svoj prvi trijumf u europskoj Formuli 3, zahvaljujući prekrasnom prolasku pokraj Armostronga i Shwartzmana...

Mladi 19-godišnji nasljednik velikana Formule 1 polako se razvija kao vozač i napreduje prema elitnom automobilističkom natjecanju. Doduše, mnogi njegovi vršnjaci već su spremni biti dio elite, a on još kaska za najbržima u svojoj generaciji, no ne sumnjamo da će prije ili kasnije dobiti priliku na velikoj sceni.

Važan trenutak za Micka Schumachera dogodio se ove nedjelje kada je po prvi put u karijeri pobijedio u europskoj Formuli 3, zahvaljujući fantastičnom manevru kojim je iznenadio timskog kolegu Roberta Shwartzmana uoči Eau Rougea, da bi odmah zatim prošao i vodećeg Marcusa Armstronga te sigurno zadržao prvo mjesto.

Bio je to najveći trenutak za Schumijevog sina otkad je prešao u automobilističko natjecanje koje se nalazi na dva koraka od Formule 1. Tata bi sigurno bio najsretniji na svijetu da je vidio sjajnu vožnju Micka na belgijskoj Spa, na kojoj je Michael debitirao 1991. godine, a sljedeće sezone i ostvario prvi trijumf u karijeri. Ima ukupno rekordnih šest pobjeda na legendarnoj stazi. Nažalost, zbog teške ozljede glave na skijanju u Meribelu prije pet godina do danas se nije oporavio i javnost nema informacije u kakvom je stanju, no zasigurno u nimalo dobrom.

Mick Schumacher se ovim trijumfom probio na osmo mjesto u ukupnom poretku. Vjeruje se da će sljedeće sezone voziti Formulu 2, a za dvije do tri godine napokon bismo ga mogli vidjeti među najboljim vozačima svijeta...