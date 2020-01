Čvrsto je odlučio da želi biti Červarov nasljednik, a dotkao se i igre Hrvatske: Valjda će me pozvati na razgovor

Od kada je legendarni izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar najavio konačni odlazak s klupe nakon Olimpijskih igara 2020. polako je počela priča o njegovu nasljedniku. Jedna igračka legenda stoga je otvorena rekla kako bi prihvatila odmah taj posao

Naravno, nekoliko riječi u spomenutom RTL-ovom podcastu kazao je Šola i o drugom krugu natjecanja u kojem Hrvatsku – u borbi za polufinale - čekaju Austrija, Njemačka i Španjolska.

'Španjolci igraju izuzetno kvalitetan i atraktivan rukomet, što me iznenadilo. Nijemci su Nijemci. Osciliraju, ali su jako kvalitetni i to će pokazati. Mi smo dugo u samom vrhu i naravno da želimo zlato. Ali mi smo Hrvatska, ne smijemo se zamarati s tim tko je s druge strane, imamo svoju filozofiju i igru i to je to.'

Na koncu je mnoge iznenadio svojom odgovorom na pitanje ima li želju postati hrvatskim izbornikom nakon odlaska mirovinu Lina Červara:

'Jasno da želim, a ako će me i oni htjeti, valjda će me pozvati na razgovor', znakovito je kazao Šola koji je uvijek bio poznat kao čovjek koji je iskreno rekao što misli.

Tko su ONI u toj izjavi, koji će ga možda pozvati na razgovor, svima koji prate rukomet je jasno. No, dok se Lino Červar službeno ne umirovi sve će ostati samo na glasinama i potencijalnim kandidatima.