Čudne izjave trenera i igrača ruskog Krasnodara o zagrebačkom Dinamu; istražili smo koliko milijuna eura Mamić i igrači mogu zaraditi lakše nego ikad

Nogometaši zagrebačkog Dinama ovog četvrtka (Arenasport 3, 18.55, MAXtv) igraju protiv Krasnodara prvu utakmicu šesnaestine finala Europske lige, a zanimljivo je bilo čuti razmišljanje trenera ruske momčadi Murada Musajeva

Novo 'europsko proljeće' Dinama svakako je rezultat za respekt, a svaka novi osvojen bod – ili eventualni prolaz u osminu finala Europske lige – donosi klubu iz Maksimira nove milijune eura. A uz to će vrijednost nekim igračima Dinama kao što su Lovro Majer, Dominik Livaković ili Bruno Petković , za koje interes pokazuju bogati klubovi, značajno porasti.

Ono što bi Dinamu trebalo ići na ruku jest činjenica kako Krasnodar – koji je trenutačno sedmi u ruskom prvenstvu - službenu utakmicu nije odigrao od sredine prosinca, ali iza njih su duge pripreme i niz pripremnih utakmica u kojima nisu ostavili dobar dojam.

U kakvoj su formi zapravo nitko ne zna, a za ruske medije Murad Musajev je između ostalog o utakmici protiv Dinama rekao:

'Dinamo je odlična momčad, igraju agresivan nogomet, znaju igrati na rezultat i vidi se kako zahtijevaju od protivnika puno energije. No, mi moramo raditi što smo radili i dosad, inzistirati na svojoj igri, po mogućnosti dominirati. Jasno da ćemo neke stvari prilagoditi igri Dinama, međutim, moramo najviše gledati sebe', kazao je Musajev koji slično kao i Zoran Mamić ima nekoliko ozlijeđenih igrača. Najveći problem mu je ozljeda prvog golmana, 21-godišnjeg Matveja Safonova koji je u prvom dijelu sezone bio standardan. Umjesto njega na golu je trenutačno iskusni 35-godišnji Jevgenij Gorodov. No, to nije jedini problem jer je ozlijeđen i brazilski napadač s ruskom putovnicom Ari, a tijekom zimskog prijelaznog roka nisu doveli niti jedno pojačanje.

Mnogi će reći čudne i pomalo nesigurne izjave iz ruskog kluba. Očito ni sami ne znaju u kakvoj su formi jer dugo nisu igrali pravu utakmicu.

Ruski mediji donose i izjavu nekih igrača Krasnodara uoči okršaja protiv zagrebačkog Dinama uz naglasak kako je klub iz Hrvatske lako izbacio moskovski CSKA.

'Molim vas nemojte nas uspoređivati s momčadi CSKA, jer mi nismo CSKA. Potpuno smo drukčija momčad i imamo drukčiji stil igre', kazao je za ruske medije 26-godišnji Ekvadorac Christian Ramirez koji igra na poziciji lijevog beka. Nije teško iščitati frustraciju igrača Krasnodara koji su u 19 kola upisali već sedam poraza u prvensrtvu.

Na pitanje jesu li bolji od Dinama je dodao:

'Iskreno, vjerujemo da se možemo nositi s Dinamom. Jako smo dobro radili na pripremama, a tu mislim na fizički i taktički dio i svi smo se nekako zbližili. Uvjeren sam kako ćemo na proljeće biti bolji nego u prvom dijelu sezone.'

Golove protiv CSKA pogledajte u prilogu: