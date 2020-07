Cristiano Ronaldo napokon otkrio koji mu je trofej najvažniji u karijeri. I Hrvatska ima 'udjela' u njemu

Portugalski nogometaš, 35-godišnji Cristiano Ronaldo, osim što je 'tvornica novca', on je i igrač predodređen za osvajanje trofeja. I teško je nabrojati sve one koje je osvojio s Manchester Unitedom, Realom i Juventusom, ali i sva individualna priznanja. No, jedan zauzima posebno mjesto

Lige prvaka, nacionalna prvenstva, kupovi, Fifina klupska natjecanja... nema naslova kojeg s klubovima nije osvajao. Baš kao što nema ni individualnih priznanja koja nisu završila u njegovim rukama. Prošle godine osvojio je i prvi naslov u Uefinom natjecanju Ligi nacija, ali od svih tih - ipak ima jedan trofej na kojeg je jako ponosan. Riječ je o naslovu europskog prvaka osvojenog 2016. godine s Portugalom, kada su Portugalci na Stade de Franceu u Parizu, 10. srpnja svladali Francusku 1:0. Zato i je, na četvrtu godišnjicu od tog velikog uspjeha, Ronaldo objavio na svom Instagram profilu fotografiju s peharom i uz popratni tekst. Na današnji dan prije četiri godine doživjeli smo povijesni i jedinstveni dan za sve nas! Za mene je to bio bez sumnje najvažniji naslov moje karijere!