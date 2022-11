Courtois i Batshuayi spasili Belgiju; Kanada je odigrala sjajnu utakmicu, a tragičar Davies je zapucao penal...

U susretu 1. kola skupine F Svjetskog nogometnog prvenstva, u kojoj igra i Hrvatska, Belgija je na stadionu Ahmad Bin Ali svladala Kanadu 1:0. Strijelac jedinog gola bio je Michy Batshuayi u 44. minuti utakmice

Kanada je bila daleko bolji suparnik u prvih 45 minuta, no nije iskoristila niti jednu od svojih brojnih prilika, među kojima je bio i kazneni udarac. Za to je u samoj završnici kažnjena jer je Belgija iz najjednostavnije akcije u 44. minuti stigla do prednosti.