Borna Ćorić objasnio zašto je razbio reket i zašto je to zapravo bio odličan potez

Nakon što je hrvatski tenisač Borna Ćorić, na snažnom turniru u Miamiju iz serije Masters 1000, nadigrao kontroverznog Australca Nicka Kyrgiosa, bilo je zanimljivo čuti zašto je onako 'pukao' i što je u trenutku kada je izgubio prvi set pomislio

Zagrepčanin Borna Ćorić nakon 116 minuta igre svladao je Australca Nicka Kyrgiosa 4-6, 6-3, 6-2 te se tako drugu godinu zaredom probio se u četvrtfinale. Tamo ga čeka 18-godišnji Kanađanin Felix Auger-Aliassime protiv kojeg još nije igrao.

No, kada je meč protiv Kyrgiosa u pitanju najkraće rečeno jest da je u njemu zaista bilo svega. Ćorić je nezadovoljstvo lošom igrom u prvom setu iskalio razbijajući reket, a kasnije u susretu nije izdržao i inače nestabilni Kyrgios. I prije meča je bilo jasno kako je show zajamčen, ali na koncu je hladnije glave ipak bio Ćorić.

'Ostao sam prisutan u meču i držao sam se. Kada je bilo bitno, odigrao sam agresivno. Mislim da su te dvije stvari presudile', kazao je za Sportklub televiziju Ćorić.

No, kada je u pitanju ta frustracija iz prvog seta čini se da je upravo tada započeo preokret jer je dobio sljedeća dva seta:

'Da, to se dogodilo i događa se… Mislim, takav sam igrač koji ne pokazuje baš često emocije i ovako nešto se dogodi. Na kraju mi je to čak pomoglo jer sam izbacio svu svoju frustraciju van. Imao sam break u prvom setu i kad sam ga izgubio, pao mi je fokus i bio sam dosta frustriran. Ali eto, to mi je na kraju pomoglo', iskren je bio Ćorić.

Cijeli intervju pogledajte OVDJE.