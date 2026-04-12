City melje sve, a Guardiola šokirao odgovorom: 'Sunce je krivo. Ne šalim se'

Jer, prema Pepu Guardioli, ključ svega nije taktika, forma ni širina kadra. Odgovor je puno jednostavniji.

'Sunce. Ne šalim se'

Nakon uvjerljive pobjede 3:0 protiv Chelseaja, Guardiola je ponudio neobično objašnjenje zašto njegova momčad redovito hvata vrhunac forme u proljetnom dijelu sezone.

'Sunce. Ne šalim se. Sunce. U Manchesteru nikad nema sunca. Iskreno, raspoloženje je bolje. Mentalitet cijele grupe', rekao je Guardiola.

Iako zvuči kao šala, brojke mu idu u prilog.

Statistika koja potvrđuje priču

Od dolaska na klupu Cityja 2016. godine, njegova momčad u travnju ima gotovo savršen učinak - čak 29 pobjeda u 32 prvenstvene utakmice.

No, Guardiola ističe da iza svega stoji i nešto dublje od samog vremena.

'Hijerarhija mi je dala mentalitet nevjerojatnih igrača. To je ključ uspjeha', dodao je.

Arsenal i dalje prvi favorit

Unatoč impresivnoj formi svoje momčadi, Guardiola je ulogu glavnog favorita za naslov prebacio na Arsenal.

'Odigrali smo tri dobre utakmice, ali najbolja momčad u Engleskoj je Arsenal. Brojke to potvrđuju', istaknuo je.

Dodao je kako će se njegova momčad temeljito pripremiti za sljedeći izazov, posebno uzimajući u obzir prethodni susret u finalu Carabao kupa.

Tjedan koji odlučuje sezonu

City je protiv Chelseaja slavio golovima Nica O’Reillyja, Marca Guéhija i Jérémyja Dokua, čime je poslao jasnu poruku uoči velikog derbija protiv Arsenala. Pred njima je sada ključni tjedan - i potencijalno utakmica koja bi mogla odlučiti prvaka. Ako je vjerovati Guardioli, uz taktiku i kvalitetu, trebat će im još jedna stvar - malo više sunca.