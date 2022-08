Činilo se da se situacija primirila, ali sada je kao grom iz vedra neba stigla vijest: Halilhodžić pregovara o raskidu ugovora i ne ide na SP!

Dugo se pričalo kako bi Vahid Halilhodžić, unatoč činjenici da je odveo Maroko na svjetsko prvenstvo, ipak mogao ostati bez klupe ove sjevernoafričke reprezentacije. Naime, bivši Dinamov trener ušao je u sukob s nekim od najvećih marokanskih zvijezda, a navijači ih žele ponovno vidjeti u nacionalnom dresu

Kao glavni razlog za raskid ugovora navodi se obećanje koje je Fouzi Lekjaa dao navijačima, a to je povratak Hakima Ziyecha u reprezentaciju.

Ziyech je jako voljen među Marokancima i očito je da je njegov utjecaj učinio sve pa će na kraju Halilhodžić platiti ceh.

Bivšeg Dinamovog trenera ugovor s Marokom veže do kraja 2023. godine. On godišnje zarađuje gotovo milijun eura (920.000) i nogometni savez ove zemlje bi mu morao isplatiti taj novac plus bonuse za izboren plasman za Svjetsko prvenstvo.

Kako sada stvari stoje 68-godišnjeg trenera trebao bi naslijediti dosadašnji trener ekipe WAC-a Casablanca Walig Regraui.

Ako se informacija koju je objavio L'Equipe pokaže točnom, to znači da će u Vahinom životopisu kao nastup na SP-u ostati upisan samo onaj s Alžirom, iako je na to natjecanje odveo i Obalu Bjelokosti, Japan i Maroko.