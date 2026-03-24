Cijeli svijet čeka gdje će Salah nakon Liverpoola: Evo što je rekao njegov agent

S.Č.

24.03.2026 u 23:02

Salah
Salah Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN
Mohamed Salah odlazi iz Liverpoola - i cijeli nogometni svijet sada čeka njegov sljedeći potez.

Nakon devet godina na Anfieldu, u kojima je ispisao povijest i postao jedna od najvećih legendi kluba, Egipćanin zatvara jedno poglavlje. No, ono što slijedi moglo bi biti jednako spektakularno.

Gdje će Salah nastaviti karijeru?

To je pitanje koje je u nekoliko sati zapalilo nogometnu javnost. Od Saudijske Arabije i MLS-a do europskih velikana - ponude ne nedostaju, a nagađanja se šire iz minute u minutu.

No, sada se oglasio čovjek koji zna najviše.

Salahov agent Ramy Abbas odlučio je stati na kraj špekulacijama i poslati jasnu poruku.

'Ne znamo još uvijek gdje će Mohamed igrati sljedeće sezone. To znači da nitko ne zna gdje će otići jer još nije donio nikakvu odluku', poručio je Abbas.

Dodao je i kako nema nikakve žurbe.

'Ima dovoljno vremena da razmotri sve ponude. Trenutačno mu je jedini fokus završiti sezonu na najbolji mogući način i dostojno se oprostiti od Liverpoola'.

Iako mu ugovor formalno traje do ljeta 2027., klub i igrač odlučili su da je ovo pravo vrijeme za rastanak.

Interes je ogroman - posebno iz Saudijske Arabije, gdje ga nekoliko klubova želi dovesti uz bogate ponude, među kojima se ističe Al Ittihad. No, vrata nisu zatvorena ni u Europi.

Jedno je sigurno - odluka još nije donesena.

A to znači da prava utrka za potpis Mohameda Salaha tek počinje.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

napad legende

napad legende

Legendarni Romario nekoliko dana prije Hrvatske bez milosti prema Ancelottiju: 'Ne možete to napraviti Brazilu'
nameću se kao opcija

nameću se kao opcija

Dalić ima nova oružja za SP: Do jučer su bili gotovo otpisani
kraj jedne ere

kraj jedne ere

Kraj ere i odmah bomba: Već se zna tko dolazi umjesto Salaha za 200 milijuna eura

