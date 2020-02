Cibona prvi finalist Kupa Krešimira Ćosića; Gorica se dobro držala prvo poluvrijeme, ali...

Cibona je prvi finalist Kupa Krešimira Ćosića, koji se igra u Zadru, nakon što je svladala Goricu 83:73 (41:38)

Cibona je bolje ušla u utakmicu, serijom 8-0, ali uskoro se Gorica pribrala te u jednom trenutku prve četvrtine preuzela vodstvo da bi se prvih deset minuta završilo 21:21.

U drugoj četvrtini košarkaši Gorice povezali su par uspješnih napadačkih akcija i odjednom stigli do sjajnih +9 (34:25), no kako se bližio odmor kao da su se ispuhali te je Cibona s dvije trice došla do preokreta i prednosti 41:38.