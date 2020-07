Chelsea i Manchester United napunili svoje suparnike te nastavljaju međusobnu borbu za Ligu prvaka

U posljednjoj utakmici subotnjeg programa 33. kola Premier lige Chelsea je, bez ozlijeđenog Matea Kovačića, pobijedio Watford s 3:0, te se je vratio na četvrto mjesto sa dva boda više od Manchester Uniteda. Pogotke za Chelsea postigli su Olivier Giroud (28), Willian (43-pen) i Ross Barkley (90+2)

Nogometaši Manchester Uniteda u subotu su upisali treću pobjedu u nizu. Na Old Traffordu su svladali Bournemouth sa 5:2. Gosti su poveli u 15. minuti zahvaljujući odličnom potezu Juniora Stanislasa, koji je uz korner liniju kroz noge proturio loptu najskupljem stoperu na svijetu Harryju Maguireu te skoro iz mrtvog kuta poentirao. No, brzo je uslijedio preokret i do poluvremena Manchester United je postigao tri pogotka. Prvo je mrežu zatresao 18-godišnji Mason Greenwood (29), potom Marcus Rashford iz penala (35), te Anthony Martial (45+2) prekrasnim udarcem sa 18 metara. Gosti su nakratko vratili neizvjesnost kada je Joshua King u 49. minuti iz penala smanjio zaostatak na 2:3. No, nada je kratko trajala. Greenwood u 54. minuti drugim pogotkom povisuje na 4-2, a Bruno Fernandes u 59. pogađa iz slobodnog udarca za konačnih 5:2.