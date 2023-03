Carlos Alcaraz najavio nešto što svima izgleda nemoguće, a zatim je bacio 'rukavicu u lice' Novaku Đokoviću

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz istaknuo je visoke ambicije za svoju karijeru te da mu je mjerilo 'Velika trojka'

Alcaraz je doživio meteorski uspon u tenisu, trijumfirao na US Openu 2022. kao tinejdžer i sada je ispred Novaka Đokovića na ATP ljestvici. No njegove ambicije su puno veće, najveće moguće, jer želi dostići razinu i trofeje Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rogera Federera…

'Na US Openu sam ispunio svoj san i postao pobjednik Grand Slama i broj 1, ali ja sam vrlo ambiciozan dječak koji stalno postavlja ciljeve. Trenutno mi je veliki izazov biti jedan od najboljih u povijesti. Možda zvuči ludo, ali želim biti poput 'Velike trojke' i to je ono što me motivira da dam najbolje od sebe', rekao je Španjolac.

S Đokovićem želi opet kada srpski tenisač bude u potpunosti spreman.

'Igrao sam protiv Novaka kada je bio na 100 posto. Rekao bih da je u Madridu prošle godine igrao jako, jako dobro. Dakle, bilo je blizu. Slažem se s njim (nedavni komentari Đokovića za The National o tome da je najbolji). Kad je 100 posto, vjerojatno je jedan od, ili najbolji igrač na svijetu. Ono što je Novak postigao, razina Novaka, na primjer, u Australiji je bila nevjerojatna i stvarno visoka. Kao što sam već rekao, stvarno želim igrati protiv Novaka kada bude 100% i siguran sam da ću uživati u tome. To je sve što trenutno mogu reći', zaključio je Alcaraz.

Inače, u tom polufinalnom meču u Madridu, njihovom dosad jedinom, slavio je Alcaraz 6:7(5), 7:5, 7:6(5).