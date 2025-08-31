BSK i Cibalia remizirali u slavonskom derbiju, pogledajte najzanimljivije trenutke

U trećem kolu SuperSport Prve NL BSK iz Bijelog brda i Cibalia igrali su slavonski derbi
Utakmica je završila bez golova. Domaćin je tako ostao neporažen, sada je na pet bodova, dok Vinkovčani čekaju prvu pobjedu, sad su na dva boda.
31.08.2025 u 18:55
