BSK i Cibalia remizirali u slavonskom derbiju, pogledajte najzanimljivije trenutke

31.08.2025 u 18:55

BSK - Cibalia
BSK - Cibalia Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
U trećem kolu SuperSport Prve NL BSK iz Bijelog brda i Cibalia igrali su slavonski derbi

Utakmica je završila bez golova. Domaćin je tako ostao neporažen, sada je na pet bodova, dok Vinkovčani čekaju prvu pobjedu, sad su na dva boda.

BSK - Cibalia (0:0, sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

