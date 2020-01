Britanski povjesničar godinama proučavao nogomet u regiji; najviše ga je oduševila Hajdukova ratna priča, zbog čega je zapeo na otoku Visu

Richard Mills britanski je povjesničar koji radi na Sveučilištu East Anglia u Norwichu kao viši predavač suvremene europske povijesti. Nositelj je kolegija o povijesti sporta u dvadesetom stoljeću, komunizmu i nacionalizmu u Jugoslaviji i Hladnom ratu na preddiplomskom studiju. Također je suradnik na FIFA-inom diplomskom studiju na Sveučilištu De Montfort u Leicesteru. Svakako zanimljiv sugovornik

Primarno područje istraživanja kojim se Richard Mills bavi je povijest nogometa, ne samo kao igre, već prvenstveno kao odraza društva, s naglaskom na nogomet na području bivše Jugoslavije. Na tu je širu temu objavio više znanstvenih članaka u brojnim stručnim publikacijama. Godine 2013. doktorirao je temom o nogometu te stvaranju i rastvaranju Jugoslavije, a njegov doktorski rad postao je zametak 2018. godine objavljene knjige 'The Politics of Football in Yugoslavia: Sport, Nationalism and the State'. Godine 2019. u izdanju nakladničke kuće Profil objavljen je hrvatski prijevod 'Nogomet i politika u Jugoslaviji: sport, nacionalizam i država'. Tim je povodom nedavno gostovao u Zagrebu na predstavljanju knjige, a našao je vremena i za razgovor za tportal.

Zašto ste odlučili istraživati temu nogometa i politike u Jugoslaviji?

'Studirao sam suvremenu povijest, a nogomet me oduvijek zanimao. Za vrijeme studija shvatio sam da se kroz analizu zbivanja u nogometu može dobiti uvid u šire društvene probleme. Slušao sam kolegij o povijesti Jugoslavije, a predavala ga je sjajna profesorica Cathie Carmichael, koja se u osamdesetima specijalizirala u Ljubljani. Osim toga, Norwich i Novi Sad su gradovi prijatelji. Kao preddiplomski student kratko sam boravio u Novom Sadu, u kojem sam istraživao odnos nogometa i komunizma za rad koji sam tada pisao. Tada sam shvatio da je jugoslavenski nogomet po mnogo čemu bio poseban jer su ga instrumentalizirali i režimi koji su se izmjenjivali na vlasti i njihovi protivnici, zbog posebnog položaja Jugoslavije u Hladnom ratu te zato što je jugoslavenski nogomet mnogo pridonio razvoju igre. Za vrijeme diplomskog studija ušao sam dublje u temu. U istraživanju sam se koristio metodama oralne historije i razgovarao s bivšim navijačima, igračima i nogometnim dužnosnicima u Srbiji te Bosni i Hercegovini. U to vrijeme još sam se morao oslanjati na prevoditelje, no kada sam upisao doktorski studij, vratio sam se i proveo u Novom Sadu 18 mjeseci kako bih naučio jezik.'