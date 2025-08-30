EUROBASKET

Bosna i Hercegovina doživjela težak poraz od branitelja naslova na Eurobasketu

A.H.

30.08.2025 u 23:27

Španjolska - BiH
Španjolska - BiH Izvor: EPA / Autor: Georgi Licovski/EPA
Bionic
Reading

Košarkaši Bosne i Hercegovine upisali su poraz u drugom kolu Europskog prvenstva, gdje je u Limassolu reprezentacija Španjolske slavila uvjerljivo s 88:67.

Aktualni prvak Europe pokazao je reakciju nakon iznenađujućeg poraza od Gruzije u prvom kolu (83:69) i ovoga puta kontrolirao utakmicu od početka do kraja.

vezane vijesti

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Santi Aldama s 19 poena, dok je Willy Hernangomez dodao 16, a Dario Brizuela 15 koševa.

U redovima Bosne i Hercegovine istaknuo se Kenan Kamenjaš s 14 poena i 10 skokova, čime je ostvario double-double učinak. Osim njega, jedini dvoznamenkasti strijelac bio je Jusuf Nurkić s 10 koševa.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
supersport hnl

supersport hnl

Kulenović iz penala u 92. minuti spasio Dinamo poraza u Varaždinu. Pogledajte golove

VARAŽDIN
2:2
DINAMO
triler u varaždinu

triler u varaždinu

Kovačević prozvao jednog igrača Dinama; evo zašto ga je naljutio i Beljo
nevjerojatna utakmica u varaždinu

nevjerojatna utakmica u varaždinu

Pogledajte penal u sudačkoj nadoknadi kojim se Dinamo spasio u Varaždinu

najpopularnije

Još vijesti