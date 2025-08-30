Bosna i Hercegovina doživjela težak poraz od branitelja naslova na Eurobasketu

Aktualni prvak Europe pokazao je reakciju nakon iznenađujućeg poraza od Gruzije u prvom kolu (83:69) i ovoga puta kontrolirao utakmicu od početka do kraja.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Santi Aldama s 19 poena, dok je Willy Hernangomez dodao 16, a Dario Brizuela 15 koševa.

U redovima Bosne i Hercegovine istaknuo se Kenan Kamenjaš s 14 poena i 10 skokova, čime je ostvario double-double učinak. Osim njega, jedini dvoznamenkasti strijelac bio je Jusuf Nurkić s 10 koševa.