Borussia Dortmund se uoči okršaja s PSG-om pohvalila velikim pojačanjem; potpisao veznjak koji će krojiti sudbinu hrvatskom reprezentativcu

Emre Can potpisao je četverogodišnji ugovor s Borussiom Dortmund koji počinje vrijediti odmah nakon isteka posudbe u ljeto 2020. godine

Borussia Dortmund se uoči prve, domaće utakmice osmine finala Lige prvaka protiv PSG-a pohvalila velikim pojačanjem koje je pristiglo iz Juventusa. Emre Can je novi igrač Borussije koja je odlučila otkupiti njegov ugovor samo 18 dana nakon što ga je posudila od Juventusa do kraja sezone.

Juventusu će tako pripasti 25 milijuna eura, a Can će službeno do 1. srpnja biti na posudbi u Dortmundu, a onda će na snagu stupiti četverogodišnji ugovor koji će vrijediti do ljeta 2024. godine. Can je ove sezone za Juve odigrao osam utakmica, ali već sami debi za Borussiju je bio dovoljan da ga otkupe.

Naime, u svojoj prvoj utakmici za novi klub protiv Bayer Leverkusena je zabio gol, a onda je navijače oduševio i dobrom igrom u 4:0 pobjedi protiv Eintrachta. 26-godišnji njemački reprezentativac koji je za tu zemlju odigrao 25 utakmica i zabio jedan gol je ove sezone doživio istu sudbinu kao i naš Mario Mandžukić.