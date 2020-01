Fantastičan posao odradio je Juventus; igrača kojeg su dobili besplatno sada su prodali za čak 25 milijuna eura

Emre Can (26) u svom se životopisu može pohvaliti kako je do sada igrao za Bayern, Bayer, Liverpool i Juventus. Respektabilan je to popis kojemu će dodati i dortmundsku Borussiju jer ga je 'stara dama' upravo prodala 'žuto-crnima'

Svoje najbolje dane, iako mu je tek 26 godina, Emre Can, pamti iz vremena kad je igrao za Liverpool. No, u redovima 'redsa' konkurencija je bila prejaka te ga je Liverpool u ljeto 2018. godine kad mu je istekao ugovor pustio besplatno. Objeručke su ga prihvatili u Juventusu, klasan je to defenzivni veznjak, a još je i poželjniji kad dolazi besplatno! Prošle je sezone Can još nešto i odigrao, ali dolaskom Maurizija Sarrija izgubio je mjesto u prvoj momčadi. Doslovno je proživljavao pakao, nešto manje bolni nego što je to bilo našem Mariju Mandžukiću, te je odlučio napustiti Torino.

Juventus ga je pokušavao 'utopiti' u nekoliko potencijalnih razmjena, u jednom su ga trenutku nudili Barceloni 'u paketu' u kojem bi naš Ivan Rakitić došao u redove 'stare dame'. No, u Barci nisu baš tako naivni, svima je jasno koliko vrijedi Can, a koliko Raketa, pa je ponuda Juventusa glatko odbijena. A Can je i dalje insistirao na odlasku iz Juventusa. I onda se, u trenucima kad se činilo da ga se 'stara dama' neće uspjeti riješiti, ukazala dortmundska Borussija. 'Žuto-crni' su odmah pristali na sve uvjete koje je postavio Juve - Emre Can do kraja sezone odlazi u Dortmund na posudbu, a potom ga njemačka momčad mora otkupiti po 'povoljnoj' cijeni od 'samo' 25 milijuna eura!