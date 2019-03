Bornu Ćorića izbacila 18-godišnja kanadska teniska senzacija

Osamnaestogodišnji kanadski tenisač Felix Auger-Aliassime (ATP - 57.) po prvi put u karijeri plasirao se u polufinale turnira Masters 1000 serije pobijedivši u četvrtfinalu našeg Bornu Ćorića 7:6 (3), 6:2

Hrvatski tenisač Borna Ćorić (ATP - 13.) drugu godinu zaredom probio se u četvrtfinale ATP turnira Masters 1000 serije, no ove godine bila mu je to i posljednja stepenica u Miamiju, jer dalje je prošao Kanađanin Felix Auger-Aliassime .

18-godišnji Kanađanin Felix Auger-Aliassime, prvi je kvalifikant od 2007. godine koji je stigao do četvrtfinala u Miamiju. Prije 12 godina je Argentinac Guillermo Canas iz kvalifikacija došao do finala i izgubio od Novaka Đokovića.

Ćorić protiv kanadskog tinejdžera, prvog tenisača rođenog u ovom tisućljeću (8.8.2000.) koji će se probiti u Top 50, do sada nije imao priliku igrati. I nažalost, po lošem će pamtiti njihov prvi međusobni ogled. Jer Auger-Aliassime pobijedio je 7:6 (3), 6:2.

Ćorić je uoči meča slovio za favorita, no baš je on prvi izgubio svoj servis. Kod 3:2 za Kanađanina, Auger-Aliassime napravio je break. Ćorić se spasio re-breakom. Kod 5:4 za Kanađanina imao je on i break, odnosno set loptu, ali Ćorić je sve spasio i na kraju se odlučivalo u tie breaku. U njemu se Ćorić dobro držao do 3:2, ali do kraja 13. igre uspio je osvojiti još samo jedan poen.

U drugom setu sve je bilo puno brže gotovo. Jer Kanađanin je s dva breaka vrlo brzo imao 4:0.... Do kraja je rutinski odradio posao i izborio polufinale u kojem će igrati protiv Johna Isnera, branitelja naslova.