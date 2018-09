Borna Ćorić zbog ozljede nije imao puno izgleda protiv Del Potra

Hrvatski tenisač Borna Ćorić zaustavljen je u osmini finala US Opena u New Yorku od Argentinca Juana Martina del Potra s 4:6, 3:6, 1:6 za dva sata i sedam minuta igre.

Ćorić se tijekom cijelog meča borio s vrlo raspoloženim Argentincem, ali i bolovima u bedru desne noge, zbog čega je dvaput tražio medicinsku pomoć i nije mogao pokazati sve što zna.

U sva tri seta Del Potro je odmah na početku dolazio do 'breaka' i prednosti, a Borna je to dostigao samo u prvom setu, kada je s 1:4 došao do 4:4, no taj set je ipak izgubio s 4:6.