Borna Ćorić ostao bez polufinala; ali su zato tamo Franko Škugor i Nikola Mektić

Hrvatski tenisač Borna Ćorić nije se uspio plasirati u polufinale ATP turnira iz serije 'masters 1000' u Monte Carlu, bolji od njega je u četvrtfinalu bio Talijan Fabio Fognini sa 1:6, 6:3, 6:2 nakon dva sata igre.

Bio je ovo međusobni susret Ćorića i Fogninija i druga pobjeda talijanskog igrača, koji je bio uspješniji i u četvrtfinalu Umaga u srpnju 2014. godine.

Ćorić je u prvih pola sata susreta protiv Fogninija igrao sjajno, pogađao je 'winnere' iz svih pozicija te stigao do prednosti od 6:1, 2:0. I u sljedećoj je igri na servis Fogninija stigao do izjednačenja te je bio blizu novom 'breaku' kojim bi zasigurno slomio Talijana, no to se nije dogodilo, a Ćorić je u nastavku drugog seta u potpunosti podbacio. Našeg su igrača izdali i servis i forhend te je prvo izgubio prednost 'breaka' za 2:2, a onda još jednom izgubio servis za 3:5.

U trećem setu Ćorić je zaigrao bolje, ali razigrao se i Fognini koji je u nekoliko poena upravo nadigrao Ćorića. Veliku pogrešku naš je igrač napravio već u prvoj igri odlučujuće dionice kada je na 'break-loptu' Fogninija nakon odličnog servisa krenuo na mrežu, ali i pogrešno procijenio let lopte, povukao reket, a loptica je odsjela u terenu za vodstvo Talijana od 1:0. Fognini je još jednom oduzeo servis Ćoriću za vodstvo od 4:1. Imao je Ćorić još jednu priliku za povratak, ali je u gemu u kojemu je Fognini servira za meč propustio tri 'break-lopte' za smanjenje na 5:3.

Fognini će u polufinalu igrati protiv 11-erostrukog pobjednika Monte Carla, Španjolca Rafaela Nadala koji je svladao Argentinca Guida Pellu sa 7:6 (1), 6:3.

Nikola Mektić i Franko Škugor probili su se u polufinale turnira parova, oni su u četvrtfinalu nadigrali 2. nositelje, Poljaka Lukasza Kubota i Brazilca Marcela Mela, sa 6:3, 7:5. Sljedeći suparnici bit će im Argentinci Maximo Gonzalez i Horacio Zeballos kojima je brazilsko-ruska kombinacija Marcelo Demoliner i Danil Medvedev predala četvrtfinalni susret.

U drugom polufinalu su britansko-brazilski par Jamie Murray - Bruno Soares i Nizozemci Robin Haase i Wesley Koolhof.