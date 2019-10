Borilački svijet na nogama zbog presice u Moskvi; na 'neprijateljskom teritoriju' bi moglo biti zaista svašta

Conor McGregor povukao je vrlo zanimljiv potez u smjeru organiziranja revanša protiv Khabiba Nurmagomedova. Organizirao je konferenciju za medije u Moskvi i to već u ovaj četvrtak, 24. listopada

Najpopularniji MMA borac svijeta otputovat će u Rusiju po prvi put nakon finala Svjetskog nogometnog prvenstva prošle godine, gdje je bio gost predsjednika Vladimira Putina na utakmici Francuske i Hrvatske. No, ovog puta ne dolazi kao gost ili turist nego organizira vrlo zanimljivo događanje. Naime, kako je obavijestio ruski visokotiražni TAS, u četvrtak će se održati konferencija za medije gdje će pred novinare izaći upravo Conor McGregor.

Još uvijek nije točno definirano gdje će se konferencija održati te kojim će točno medijima biti osiguran pristup. Pretpostavlja se kako bi Conor McGregor trebao definirati svoj povratak u Octagon te usput prozvati Khabiba Nurmagomedova na revanš. Ako to učini u njegovoj domovini, isto bi se moglo protumačiti kao 'frajerski' potez. McGregor inače ima veliki broj fanova u Rusiji i nije tajna kako ga je određeni dio stanovnike Rusije podržavao već u prvoj borbi protiv Nurmagomedova, piše Fight Site .

Što se tiče Khabiba, on se namjerava vratiti u ožujku ili travnju, želja mu je da se priredba koju će predvoditi organizira na stadionu u St. Petersburgu, a više puta je naglasio kako Tonyja Fergusona smatra jedinim borcem koji zaslužuje boriti se za njegovu titulu prvaka. O McGregora najčešće odbija pričati u tom kontekstu, ali kad se te tema i pojavi, Khabib govori kako se Irac mora boriti i tamo se ponovno vratiti na poziciju izazivača.

Naravno, uvijek će posljednja biti ona UFC-ova. Donedavno smo mogli biti sigurni kako će isti zaplesati onako kako Irac svira, no kao da se u posljednje vrijeme po tom pitanju nešto promijenilo. No, isto tako nema sumnje da bi povratak McGregora bio velika stvar za cijeli MMA sport, posebno ako bi to završilo kao nešto dugoročno.