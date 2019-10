'Znamo kako svladati Khabiba, to još nitko nije pokušao'

Glavni BJJ trener Tonyja Fergusona, Eddie Bravo, dao je vrlo zanimljivu prognozu borbe svog pulena protiv Khabiba Nurmagomedova. Smatra da je najveća Fergusonova prednost to što je protiv Khabiba spreman raditi nešto što su svi dosadašnji protivnici izbjegavali

Jedan od najcjenjenijih BJJ stručnjaka na svijetu i osnivač '10th Planet Jiu Jitsu' tima, Eddie Bravo, čovjek je zaslužan za sjajnu parter tehniku Tonyja Fergusona. Koliko cijeni svog učenika najbolje govori njegova gesta, kad mu je poklonio svoj vlastiti crni pojas koji je on dobio od svog trenera Jeana Machada tijekom promocije. Svjestan je kako Tonyju slijedi borba za koju su se već nekoliko puta pripremali. I teško da u tom slučaju itko bolje poznaje situaciju između Tonyja i Khabiba nego što je to Bravo.

'Kad je u pitanju borba na tom nivou, ne bih trebao davati nikakve prognoze. No, u svakom slučaju ga planiramo pobijediti i znamo kako', najavio je Bravo tijekom gostovanje pod podcastera Mo Hasanija, nakon čega se ipak okrenuo dijelu taktike kakvu je smislio:

'Ne mogu vam reći previše toga, ali postoji jedna razlika u onome što su svi do sada radili i što ćemo mi. Svi ostali bježali su od borbe na podu s Khabibom. Kad bi završili dolje, svi su samo tražili ogradu preko koje bi se mogli vratiti na noge. Tony nije tip koji će napraviti tako nešto. On je netko tko će iz takve pozicije napasti i to je nešto na što Khabib nije naučio. Tražit će Tony zahvat i udarat će laktovima bez nekih velikih ambicija da se ustane. Naravno, pokušat će u početku borbu držati što duže na nogama i branit će rušenja. No, ako se rušenje dogodi, bit će spreman odgovoriti.'